Tarihi bir Katalan iziyle… İngiltere, Dünya Kupası’nda İspanya’nın yerini alıyor

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Hırvatistan’a karşı elde ettiği değerli galibiyetle, tüm zamanların Dünya Kupası tarihinde İspanya Milli Takımı’nın rekorunu egale etti.

İngiltere milli takımı, özellikle ikinci yarıda olağanüstü bir performans sergiledi ve 4-2'lik büyük bir galibiyet elde ederek, tarihindeki ikinci şampiyonluğu geri kazanma yolunda ilk 3 puanı topladı.

Markus Rashford'un attığı dördüncü gol, İngiltere milli takımının Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 108'e yükseltti ve "Stats Foot" ağına göre, en çok gol atan milli takımlar listesinde İspanya ile eşitlenerek altıncı sıraya yükseldi.

Bu tarihi listenin başında, 239 golle Almanya milli takımı yer alıyor ve Brezilya milli takımını bir gol farkla geride bırakıyor.

Arjantin milli takımı ise büyük bir farkla üçüncü sırada yer alıyor; "Tango dansçıları" 155 gol attı. Onu 139 golle Fransa takip ediyor, ardından ise bu yılki turnuvaya katılmayan İtalya 158 golle geliyor.

İlginç olan ise, İngiltere’nin İspanya ile skoru eşitlemesini sağlayan golün, İspanyol devi Barcelona’nın tarihine damgasını vurmasıdır.

“Mister Chip” istatistiklerine göre, Rashford, Dünya Kupası tarihinde Barcelona formasıyla gol atan ilk İngiltere milli takım oyuncusu oldu; aynı zamanda bu turnuvada Katalan ekibinden bir oyuncunun attığı ilk golü de kaydetti.