Tarihi bir karar... Bir kadın, Bundesliga'da bir takımın başına geçiyor

Avrupa'nın büyük liglerinde eşi benzeri görülmemiş bir adım atan Alman kulübü Union Berlin, teknik direktör Stefan Baumgart'ın görevden alınmasının ardından, Marie-Louise Eita'yı sezon sonuna kadar A takımın geçici teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Bu adım, takımın Heidenheim'a 3-1 yenilmesinin ardından geldi. Bu yenilgi, Baumgart'ın ayrılmasını hızlandırdı. Union Berlin, küme düşme mücadelesinden uzak kalmak için çabalarken, 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kulübün 19 yaş altı takımını çalıştıran Ita, sahneye yabancı değil. 2024 yılında Bundesliga maçını geçici olarak yöneterek tarihe geçmişti ve bu turnuvada resmi bir maçta takımı yöneten ilk kadın olmuştu.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun da öne çıkardığı haberlere göre, Ita'nın atanması, Avrupa futbolundaki zihniyetin kademeli dönüşümünü yansıtan "tarihi bir karar" olarak değerlendiriliyor ve erkek futbolunda kadın antrenörler için daha fazla fırsatın önünü açıyor.

Eita'nın önümüzdeki sezondan itibaren Union Berlin'in kadın takımının başına geçmesi planlanıyor, bu da bu dönemi en üst düzeyde yeteneklerini test etmek için gerçek bir sınav haline getiriyor.

