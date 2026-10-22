Como'nun oyun kurucusu Nico Paz, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 4-1 mağlup ettikleri çarpıcı karşılaşmada iki gol atıp bir asist yaptıktan sonra takım arkadaşlarını övdü. Arjantinli yıldız, Cesc Fabregas'ın korkusuz ekibine Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki unutulmaz galibiyette ilham verdi. Bu sonuç, konuk takımın teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

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Orta saha oyuncusu göz kamaştıran galibiyete yön verdi

Paz, Avrupa futbolunu şaşkına çeviren ve dönüm noktası niteliği taşıyan gecenin ardından takım arkadaşlarına derin minnettarlığını dile getirdi. Daha önce RB Leipzig'i farklı mağlup eden Serie A'nın sürpriz ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk sezonunda evindeki ilk iki maçta toplam dört gol atarak daha önce görülmemiş bir başarıya imza attı. Üstelik bu farklı sonuç, takımı AC Milan'ın yanına taşıdı: Avrupa kupaları tarihinde İngiliz devini üç farklı mağlup eden tek İtalyan takımları onlar.

Oyun kurucu konuk ekibin savunmasına zor anlar yaşattı

IMAGO

Diogo Dalot erken bir fırsatı değerlendiremedi. Ardından Paz, henüz iki dakika dolmadan ceza yayı yakınında topu alıp sol ayağına çekerek Senne Lammens'i aşan bir vuruşla golü buldu. 22 yaş 43 günlük olan Güney Amerikalı yıldız, bu turnuvada United'a gol atan kıtasının en genç ikinci oyuncusu oldu; önünde yalnızca Lionel Messi'nin 2009 finalinde attığı tarihe geçen gol vardı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Paz, Tasos Douvikas'a verdiği isabetli pasla farkın açılmasını sağladı. Ardından iyi uzaklaştırılamayan topu kaparak ikinci golünü attı.

Kendi performansından memnun olan maçın oyuncusu, TNT Sports'a şunları söyledi: "Bu, benim ve kulüp için hayatımın ve kariyerimin en özel gecelerinden biri. Tarihî bir geceydi çünkü gelmiş geçmiş en iyi kulüplerden birine karşı oynadık. Bunu evimizde başarmak inanılmaz. Performansımızdan çok mutluyuz."

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Yedek kulübesinden ve soyunma odasından gördüğü desteği vurgulayan genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada kendimi çok iyi hissettim. Bu maçtan büyük keyif aldım. Etrafım harika takım arkadaşlarıyla çevrili ve bu da kendi oyunumu oynamamı sağlıyor. Bana çok güven veren teknik ekip sayesinde de bu takımda oynamaktan çok mutluyum."

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Avrupa'daki ilk sezonlarının keyfini çıkarıyorlar

Como kalecisi Jean Butez, Amad Diallo'nun şutunu kurtardı. Ardından Kaiki Bruno'nun rahatça yaptığı ortada Jacobo Ramon kafayla takımının dördüncü golünü attı. Lammens ise son dakikalarda Paz'ın hat-trick yapmasına izin vermedi. İkinci yarının ortalarında Bruno Fernandes'in yerine oyuna giren Joshua Zirkzee, uzatma dakikalarında konuk ekip adına teselli golünü kaydetti.

Amatör liglerden başlayan olağanüstü yükselişlerinin ardından yakaladıkları ivmeyi korumanın önemini vurgulayan Paz şunları ekledi: "Her maçın keyfini bugün yaptığımız gibi çıkarmalıyız. Bu performansı tekrarlamaya çalışmalıyız. Bu tarihî bir şey, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılıyoruz ve bunun keyfini çıkarmalıyız."

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Old Trafford'daki kriz derinleşiyor

IMAGO

Çok sayıda oyuncusunun sakatlık nedeniyle yokluğuyla boğuşan ve yedi maçtır kazanamayan Manchester United, sahada ciddi bir krizle karşı karşıya. Carrick, deplasmanda taktik açıdan aldığı ağır yenilginin ardından morali bozulan takımını acilen toparlamak zorunda. Baskı altındaki teknik direktörün endişe verici düşüşü durdurmak için zamanı azalıyor.