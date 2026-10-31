Tarihi bir gece Simeone: Atletico Madrid, La Liga'yı alevlendirip zirveye yükseldi

Birden fazla zafer taşıyan bir gecede Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın zirvesine çıkmayı başardı ve Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'ye tarihin yeni bir sayfasını yazma fırsatı sundu. Takım puan toplamaya devam ederken, onu İspanya'nın teknik direktörlük efsanelerinden biriyle aynı seviyeye getiren bir rekora imza attı.

Atletico Madrid, cumartesi akşamı İspanya La Liga'nın on birinci haftasında Ciudad de Valencia Stadı'nda karşılaştığı ev sahibi Levante'yi 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Simeone'nin öğrencileri puanını 28'e yükselterek, 27 puanla ikinci sırada bulunan ve bir maçı ertelenmiş olan Barcelona'nın bir puan önüne geçip geçici olarak zirveye yerleşti. Buna karşılık Levante 10 puanda kalarak ligdeki puan cetvelinde on altıncı sırada yer aldı.

Bu galibiyet Atletico Madrid için sadece yeni üç puan anlamına gelmekle kalmadı, aynı zamanda teknik direktörü Diego Simeone için tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. Simeone, İspanya La Liga tarihinde en çok galibiyet alan teknik direktör unvanına sahip Luis Aragonés'in rekorunu eşitledi.

Simeone, La Liga'da görev aldığı 565 maçta 345 galibiyete ulaşırken, 123 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Böylece 756 maçta 344 galibiyet elde eden Aragonés'in rakamını eşitledi; bu başarı, Arjantinli teknik direktörün Atletico Madrid'i çalıştırdığı yıllar boyunca sergilediği büyük sürekliliği yansıtıyor.

Maçın gelişimine gelince, Atletico Madrid skoru Alejandro Grimaldo ile açtı. İspanyol bek, Baena'dan sol taraftan gelen bir pasın ardından Levante savunmasının ceza sahası içindeki karmaşasından yararlandı.

Olasagasti topu gereği gibi uzaklaştıramayınca top, kontrolü sağlayan Grimaldo'ya ulaştı. Grimaldo dar bir açıdan sol ayağıyla sert bir şut çekti ve top kalenin sol üst köşesine giderek takımının muhteşem bir golle öne geçtiğini ilan etti.

Rakamlar, Grimaldo'nun bu sezon sergilediği büyük hücum değerini ortaya koydu. İspanyol oyuncu, 2026-2027 İspanya La Liga'sında dört gol ve iki asistle altı gole katkı yaparak, şu ana kadar ligde gole en çok katkı sağlayan savunmacı oldu.

İkinci yarıda Giuliano Simeone, Atletico Madrid'in üstünlüğünü ikinci golle pekiştirdi. Madrid ekibi sağ taraftan düzenli bir atakla ilerledi; atağı yöneten Baena topla ilerledikten sonra takım arkadaşına ölçülü bir pas gönderdi.

Giuliano harekette büyük bir hız gösterdi; çıkışıyla Nacho Pérez'i geçti ve topu ceza sahası içinde karşıladı. Ardından kaleci Ryan'ı geçip topu ağlara göndermek için yalnızca iki temasa ihtiyaç duydu; böylece Atletico Madrid'in üstünlüğünü teyit ederek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Böylece Atletico Madrid, La Liga'nın zirvesine çıkmak için değerli bir galibiyet aldı. Tarihsel açıdan en büyük kazancı ise Simeone elde etti; Aragonés'in başarısını eşitleyerek, ligin tarihinde en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu tek başına elinde tutmanın eşiğine geldi.