Tarihi bir Fransız tahtı… Mbappé, Messi’yi geride bırakarak en büyük başarıya doğru ilerliyor

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, bu yılki Dünya Kupası’nın açılış maçında Senegal milli takımının kalesine iki gol atarak, Arjantin’in kaptanı efsane Lionel Messi’nin Dünya Kupası rekorunu aştı.

Mbappé, 9. grubun ilk turu kapsamında “MetLife” Stadyumu’nda oynanan maçın 66. dakikasında Afrika ekibinin kalesine muhteşem bir gol attı. Real Madrid’in yıldızı, takım arkadaşı Michael Oliisi’den gelen mükemmel pası aldı ve topu doğrudan Édouard Mendy’nin kalesine göndererek Les Bleus’u öne geçirdi.

Ardından ikinci yarının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından attığı roket gibi bir şutla ikinci golünü kaydetti ve takımının 3-1'lik galibiyetine damgasını vurdu.

Mbappé, turnuvaya üçüncü kez katıldığı bu Dünya Kupası'nda 14. golünü atarak, Brezilyalı efsane Pelé'yi (12 gol) ve altıncı kez turnuvaya katılmaya hazırlanan Arjantinli meslektaşı Lionel Messi'yi (13 gol) geride bıraktı.

"La Pulga" lakaplı Messi, yarın Çarşamba sabahı oynanacak 10. grup maçında Cezayir'e karşı gol atarsa Mbappé ile eşitlenebilir.

Ayrıca “Opta” ağının verilerine göre Mbappé, vatandaşı Just Fontaine’i (13 gol) geride bırakarak Fransa’nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Mbappé’nin, Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Alman Miroslav Klose’ye yetişmesi için iki gol, bu olağanüstü rekoru tek başına ele geçirmesi için ise üç gol daha atması gerekiyor.