Tarihi bir eleme… Kongo, Özbekistan’ı mağlup etti ve bir Avrupalı rakiple karşılaşacak

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Özbekistan karşısında geriye düşmesine rağmen skoru 3-1'e getirerek değerli bir galibiyet elde etti.

Özbekistan milli takımı, 10. dakikada Eldor Shomurodov'un attığı muhteşem bir golle öne geçti.

Ancak Kongo milli takımı, 68. dakikada bir penaltı kazandı ve Yuan Wisa bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

78. dakikada Fiston Mayi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ikinci golünü attı; ardından 90+1. dakikada Wisa, kişisel ikinci golünü ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 11. gruptaki puanını 4'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak son 32 turuna yükselme biletini aldı.

Kongo milli takımı, 32'li turda İngiltere ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Özbekistan milli takımı ise 11. grubu puansız olarak son sırada tamamladı.