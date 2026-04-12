"Tarihi bir dönüm noktası"... Enrique, PSG ile belirleyici bir adımın eşiğinde

Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, Fransız kulübüyle önemli bir adım atmaya çok yakın görünüyor.

İspanyol teknik direktörün mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, ancak 2030 yılına kadar uzatılması için görüşmeler sürüyor. Yeni sözleşmedeki maaşının miktarı açıklanmasa da, dünyanın en yüksek maaşlı üç teknik direktöründen biri olduğu düşünülüyor.

Fransız RMC Sport sitesinde yazan Fabrice Hawkins'e göre, Luis Enrique'nin sözleşmesinin yenilenmesi birkaç aydır müzakere ediliyor ve görüşmeler mükemmel bir şekilde ilerliyor. Paris kulübü ile teknik direktör arasındaki kişisel, sportif ve kurumsal ilişkiler mükemmel ve şu anda zirvede.

Bu bağlamda, Katar'ın "Al Kass" kanalı şu açıklamayı yaptı: "Luis Enrique, 2013'teki gelişinden bu yana Paris Saint-Germain'de çığır açan bir dönüşüm gerçekleştirdi; cesur bir hücum kimliği ve sağlam bir takım kültürü oluşturdu. Sonuç: Yurtiçinde hakimiyet, 2025'te ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ve dünyanın en iyi teknik direktörü olarak kabul edilme."

"Bu nedenle kulüp, teknik direktörünü önümüzdeki yıllarda teknik kadronun başında kalmasını garanti edecek dev bir sözleşmeyle ödüllendirmek istiyor."

Mali konuların yanı sıra, diğer önemli konular hakkında da müzakereler sürüyor. En önemli soru, Luis Enrique ve ailesinin önümüzdeki yıllarda nerede yaşayacağı.

Şu anda Saint-Germain-en-Laye'de ikamet ediyorlar, ancak yakın çevresi, günlük tekrarlanan seyahatlerden kaçınmak için daha yakın bir yere taşınmayı düşünüyor. Fikir, ailenin yaşam standardını iyileştirecek olan "Noyers"e yerleşmek, ki bu da teknik direktör için en büyük öncelik.

Diğer şartlardan biri de sözleşme yenilemesinin teknik ekibi, özellikle de Luis Campos'u da kapsaması.

Teknik direktör ve ekibinin maaşları bir engel teşkil etmiyor gibi görünüyor ve herkes yakında bir anlaşmaya varılacağından emin.

Sözleşmenin tarihi bir anlaşma olması ve Luis Enrique'yi Avrupa'nın en yüksek maaşlı teknik direktörleri arasına sokması yaygın olarak bekleniyor. Amaç, bu son derece başarılı spor projesini sağlamlaştırmak.

Bu amaca ulaşmak için, Luis Enrique'nin liderliğinde Paris Saint-Germain'in spor zaferleri ve saygın uluslararası konumunu sürdürmesi için gereken her şey yatırılacak.

