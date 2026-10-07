Gana Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Portekizli Carlos Queiroz, kulübün yetkililerinden birinin menajeriyle iletişime geçmesinin ardından Faslı Wydad'a kapıyı kapattı.

Queiroz, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının başındaki tatmin edici olmayan sonuçların ardından Gana Milli Takımı'ndan karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından şu anda herhangi bir sözleşmeye bağlı değil.

Kooora, daha önce Queiroz'un, önceki teknik direktör Hırvat Dragan Talajić'in görevden alınmasının ardından önümüzdeki ocak ayında düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nda Bahreyn Milli Takımı'nı çalıştırmak üzere Bahreyn Futbol Federasyonu ile ciddi müzakerelere girdiğini öğrenmişti.

Ancak Queiroz, Bahreyn Federasyonu'nun masasındaki tek seçenek değil; raporlar Boşnak Vladimir Petković ile İspanyol Felix Sanchez'in de adaylar arasında olduğunu belirtiyor.

Fas basınındaki haberler birkaç gün önce Wydad'ın, vatandaşı Sergio Pablo Prieto'nun yerine Queiroz'u seçenekleri arasına koyduğunu aktarmıştı; ancak Kooora, Faslı kulübün son birkaç saate kadar ciddi adımlar atmadığını öğrendi.

Portekizli teknik direktörün menajeri Tadeu Martins, bugün çarşamba günü Kooora'ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Wydad, Queiroz'u kadrosuna katmakla ilgileniyor, ancak teknik direktör kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası'na katılmayı ve Dünya Kupası'nın 6 farklı edisyonunda yer alan ilk teknik direktör olmayı hedefliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle, kariyerinin bu aşamasında bir milli takımı çalıştırmak onun için öncelik taşıyor."

Queiroz, Sırp Bora Milutinović'in yanı sıra 5 Dünya Kupası edisyonunda yer alan iki teknik direktörden biri olarak kabul ediliyor. Portekizli, 2010'da kendi ülkesinin milli takımını çalıştırdı, ardından 2014, 2018 ve 2022'de İran'ı çalıştırdı ve bu seriyi 2026'da Gana ile tamamladı.

Queiroz, İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası'nda yeni bir milli takımın başına geçmesi halinde, benzeri görülmemiş bir rekora imza atacak.