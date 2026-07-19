Tarihi bir başarı… Kokorilla, Messi ve arkadaşlarını mağlup ederse herkese meydan okuyacak!

İspanya Milli Takımı’nın sağ bek oyuncusu İspanyol Marc Cocorella, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynanacak merakla beklenen maçtan birkaç saat önce büyük bir sürprizi açıkladı ve “La Roja”nın Lionel Messi ve takım arkadaşlarını mağlup ederek şampiyonluğu kazanması halinde bu başarıyı olağanüstü bir şekilde anımsatmayı düşündüğünü vurguladı. "La Roja"nın Lionel Messi ve arkadaşlarını mağlup ederek şampiyonluğu kazanması halinde bu başarıyı olağanüstü bir şekilde anımsatmayı düşündüğünü vurguladı.

İspanya Milli Takımı, Pazar akşamı Dünya Kupası finalinde Arjantin ile ateşli bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa şampiyonu ile dünya şampiyonunun karşı karşıya geleceği bu maç, bu turnuvanın şampiyonunun kim olacağını öğrenmek için büyük bir taraftar ve medya ilgisiyle takip ediliyor.

İspanyol "Partidazo Cope" programına yaptığı açıklamada Kokorela, "Arjantin'i yenerek 2026 Dünya Kupası'nı kazanırsak, bir dövme yaptırmayı gerçekten düşünüyorum" dedi.

İspanya'nın sağ bek oyuncusu, dövmenin kupa ya da milli takım amblemi değil, teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünü tasvir edeceğini açıkladı. Bu karar, bu nesli Dünya Kupası finaline taşıyan büyük rolünden dolayı ona duyulan takdirin bir göstergesi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Dövme, Luis de la Fuente’nin yüzünü tasvir edecek. Bize kattığı her şey için bu, gerçekten harika bir şey olacak.”

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Dövmeyi nereye yaptıracağı sorulduğunda Kokorela gülümseyerek şöyle dedi: “Henüz nereye yaptıracağımı bilmiyorum, belki de pazı kasıma.”

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa’yı eledikten sonra finale büyük bir özgüvenle girerken, Arjantin ise İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Böylece dünya şampiyonluğu, futbol tarihine yeni bir sayfa yazabilecek bu karşılaşmada, her iki takımdan birine sadece 90 dakika uzaklıkta.