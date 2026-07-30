İspanya spor yargısı bugün perşembe günü, İspanyol futbol tarihinin en uzun ve en dikkat çekici davalarından birine perdeyi kapattı; İspanyol Ligi Birliği "La Liga"nın başkanı Javier Tebas, Barcelona kulübüne ait gizli mali verileri sızdırma suçlamasından tam beraatle aklandı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Spor İdare Mahkemesi "TAD", Tebas aleyhinde ceza gerektiren herhangi bir ihlal bulunmadığına hükmetti. Böylece, geçen kasım ayında Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği "CENAFE" başkanı Miguel Galán'ın, Yüksek Spor Konseyi "CSD" başkanı José Manuel Rodríguez Uribes ile birlikte yaptığı şikâyet üzerine başlayan hukuki süreç sona ermiş oldu.

Krizin ayrıntıları geçen yılın 12 Ağustos'una dayanıyor. O tarihte Galán, Tebas'ın tarafsızlık görevini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanmasını ve görevinden azledilmesini talep etmişti. Bunun arka planında, La Liga Birliği'nin 2 Nisan 2025'te internet sitesinde yayımladığı resmî açıklama vardı; bu açıklamada, kulüplerin bütçe hazırlama kuralları çerçevesinde Barcelona'nın sunduğu mali bilgiler ve veriler, özellikle de Camp Nou stadındaki 100 milyon euro değerinde tahmin edilen VIP localarının satışına ilişkin dosya ifşa edilmişti. Birlik, Katalan kulübün itirazının ardından açıklamayı daha sonra silmişti.

Mahkeme ilk soruşturmasını geçen 21 Kasım'da açmış, ardından 24 Şubat'ta bir karar vermeden kapatmış, ancak 26 Mart'ta Hâkim Jaime Caravaca'nın gözetiminde olağanüstü bir ikinci soruşturma açmak zorunda kalmıştı.

Olası cezalar aleni kınamadan iki aydan bir yıla kadar men cezasına, hatta görevden azle kadar uzanıyor olsa da, soruşturma beraatle sonuçlandı. Bunda özellikle, iddia edilen zarar gören taraf olarak Barcelona kulübünün, bilgilerin yayımlanmasından herhangi bir zarar görmediğini mahkemeye açıklaması ve Birlik'in açıklamayı sitesinden kaldırma talebine anında yanıt vermesini gerekçe göstermesi etkili oldu.