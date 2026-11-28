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Tarihi bir bireysel performans, zor günler geçiren Fransa ikincisine farklı bir galibiyet, yeni teknik direktörüne de gecikmiş bir hoş geldin hediyesi getirdi.

Bazen her şey yolunda gider. Bazen de pek öyle olmaz. Lens, 2026/27 sezonunda şimdiye kadar ikinci türden günleri çok daha fazla yaşadı. Geçen sezon ligi ikinci bitiren takım, bu sezon ligde oldukça istikrarsız bir görüntü sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise Kuzey Fransa temsilcisi adeta gol yeme makinesine dönüştü. Birkaç hafta önce evinde Como karşısında aldığı feci 1-9'luk yenilgi hâlâ hafızalarda.

Saha dışında da işler en az sahadaki kadar karışık. Dino Toppmöller, kulüp içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle üç ay bile dolmadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı . Yerine gelen Yannick Cahuzac ise görevde 60 gün bile kalamadı. Ardından Didier Digard geldi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Digard, RB Leipzig karşısında son dönemdeki düşüşü durduramadı ve deplasmandan 1-3'lük yenilgiyle döndü .

Cumartesi günü de Racing Club için işler iyi başlamadı. Angers deplasmanında Amine El Ouazzani, ev sahibi takımı Lens karşısında iki kez öne geçirdi (20. ve 48. dakikalar). Abdallah Sima ise arada eski takımına karşı skoru 1-1'e getirdi (43. dakika).

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Senegalli oyuncunun ikinci yarıda Ligue 1 tarihine geçeceği o sırada elbette öngörülemezdi. 25 yaşındaki futbolcu, 1-2'lik skoru 5-2'ye çevirmek için çeyrek saatten yalnızca biraz fazla zamana ihtiyaç duydu. Sima bunun için sadece dört dokunuş yaptı: Uzak köşeye vurduğu şutla 2-2'yi getirdi (64. dakika), yerden yaptığı vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi (70. dakika), yakın mesafeden skoru 4-2 yaptı (76. dakika) ve son olarak kafa vuruşuyla 5-2'lik sonucu belirledi (81. dakika).

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Böylece beş gollük performansını tamamladı. Veri sağlayıcısı Opta'ya göre bu, Ligue 1'de son 40 yılda bir maçta atılan ikinci beş goldü. Bir maçta son olarak beş gol atan oyuncu, 2014'te Nice formasıyla Guingamp karşısında coşan Brezilyalı Eduardo olmuştu.

Abdallah Sima bu performansı hakkında ne söyledi?

"Bu olağanüstü bir şey. Sadece gol atmak istiyordum ama olayların gelişme şekli olağanüstü. Bunu sonsuza dek hatırlayacağım," dedi Sima, beş gollük performansının ardından. "Herkese ve her zaman yanımda olan anneme teşekkür ediyorum. Topu herkese imzalattım ve onu iyi saklayacağım. Ama bu bir takım topu, çünkü o beş golü yalnızca onlar sayesinde attım."

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12 maçta 17 puana ulaşan Lens, artık dengeli bir bilançoya sahip ve puan tablosunun üst yarısına yükseldi. Sima ise yedi maçta altı gole ulaştı.