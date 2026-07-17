Tarihi başarılar ve ertelenen hayaller… Afrika, 2026 Dünya Kupası’ndan ne kazandı?

Afrika milli takımları, kıtanın turnuva tarihindeki en fazla temsilci sayısıyla katıldığı bu tarihi ilk 48 takımlı Dünya Kupası’na, eşi benzeri görülmemiş bir hırsla girdi. Tarihi başarılar, şaşkınlık yaratan sürprizler ve son dakikalarda yaşanan acı yenilgiler arasında Afrika, 2026 Dünya Kupası’ndan farklı bir imajla ayrıldı; daha güçlü ve saygın bir imajla, ancak aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarıyla sonuna kadar rekabet edebilmek için aşması gereken büyük zorlukları da ortaya koydu.

Peki, Afrika milli takımları bu tarihi fırsatı değerlendirmeyi başardılar mı? 2030’da Fas’ın İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacağı bir sonraki turnuva öncesinde, Afrika’nın yanına alması gereken en önemli dersler nelerdir?

Afrika, 2026 Dünya Kupası’na şimdiye kadarki en büyük heyetiyle katıldı. Turnuva birçok tarihi an ve ilham verici hikayeye sahne olsa da, kıtayı temsil eden on milli takım için bu deneyimin değerlendirmesi, başarılar ve hayal kırıklıklarının bir karışımı olarak kalıyor.

Dokuz Afrika milli takımının eleme turlarına yükselmesinin ardından, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, bu takımların yaklaşık 1,6 milyar nüfusa sahip kıtanın halklarına gurur ve onur duygusu yaşattığını vurguladı.

Bu toplu başarıya rağmen, çeyrek finale yükselmeyi başaran tek takım Fas oldu; öte yandan beş Afrika takımı, son dakikalarda yedikleri ölümcül gollerle acı senaryolar yaşadı. Bunların en dikkat çekeni, Senegal ve Mısır’ın iki gol farkla önde oldukları maçlarda üstünlüklerini kaybedip turnuvadan dramatik bir şekilde elenmeleriydi.

Buna karşılık, turnuva başka tarihi anlara da sahne oldu; Mısır ve Demokratik Kongo milli takımları Dünya Kupası tarihlerinde ilk galibiyetlerini elde ederken, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili ve Güney Afrika milli takımları ise ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardılar.

2030 yılında Dünya Kupası’nın Afrika topraklarına geri dönmesiyle birlikte, bu olağanüstü deneyimin ardından kıtanın milli takımlarının hangi dersleri çıkarması gerektiği konusunda pek çok soru gündeme geliyor.

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Gözleri üzerine çeken isimsiz takımlar

Yeşil Burun Adaları milli takımı, grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kalarak Dünya Kupası’na ilk katılımında son 32’ye yükselmeyi başardı ve turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak adını duyurdu.

"Mavi Köpekbalıkları" takımı bununla yetinmedi; bir gol gerideyken iki kez skoru eşitleyerek, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini, son şampiyon Arjantin karşısında gerçekleştirmeye çok yaklaştı, ancak uzatmaların ardından 3-2'lik zorlu bir mağlubiyet aldı.

Kaleci Fuzinia, göz alıcı performansı sayesinde dünya çapında ün kazandı; turnuva sonunda Instagram'daki takipçi sayısı yaklaşık 50 binden 29 milyondan fazlasına sıçradı. Ünü o kadar yayıldı ki, yakın zamanda keşfedilen yeni bir deniz salyangozu türüne onun adı verildi.

Defans oyuncusu Roberto “Pico” López, milli takımının dünyanın en güçlü takımlarıyla rekabet edebileceğini kanıtladığını vurguladı ve BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kendimizi dünya haritasına yazdırdık. Küçük bir ülkeyiz, ancak büyük kalplerimiz var ve yeteneklerimize olan inancın imkansızı mümkün kılabileceğini kanıtladık.”

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Atlas Aslanları liderliğini pekiştiriyor

Fas Milli Takımı, iki ardışık Dünya Kupası turnuvasında çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı olarak kıtanın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Buna rağmen, “Atlas Aslanları”, Katar 2022’de yarı finale yükselerek elde ettikleri tarihi başarıyı tekrarlayamadı ve bir kez daha Fransa milli takımı karşısında elendi.

Mohamed Wahbi’nin Walid Regragui’nin ardından teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana Fas milli takımı hücumda belirgin bir gelişme kaydetti; ayrıca 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi, olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Vehebi, “Gelişmeye büyük bir istek duyan genç bir milli takımımız var ve bu takımda, takımı daha da ileriye taşıyacak yetenekli oyuncular yer alıyor” dedi.

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Geç gelen gollerin belası

Turnuva başlamadan önce, eski Fildişi Sahili'li savunma oyuncusu Emmanuel Eboué, Afrika milli takımlarının son dakikalarda konsantrasyon kaybı yaşadığını ve bunun da onları ölümcül gollere daha açık hale getirdiğini belirtmişti.

Turnuvada yaşananlar bu endişeleri doğruladı; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili milli takımları, son 32 turu maçlarında 86. dakikada iki kritik gol yedi; Kanada ise uzatma süresinin ikinci dakikasında attığı golle Güney Afrika'yı eledi.

Ayrıca, 32'li turda Senegal'in Belçika'ya karşı ve 16'lı turda Mısır'ın Arjantin'e karşı oynadığı maçların sonuçları, birkaç dakika içinde 2-0'lık üstünlükten 2-2'lik beraberliğe dönüştü; ardından Senegal 125. dakikada penaltı golüyle mağlup olurken, Mısır ise 92. dakikada Enzo Fernández'in attığı ölümcül golle turnuvaya veda etti.

Acılar bununla da bitmedi; Cezayir ve Fildişi Sahili de grup aşamasında uzatma dakikalarında gol yedi. Bu durum, Afrika milli takımlarının maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü koruyup koruyamayacağına dair soruları yeniden gündeme getirdi.

Coventry Üniversitesi’nde spor psikolojisi uzmanı olan Dr. Nikita Roli, bunun tekrarlanan bir fenomen olmaktan çok, kritik anların yarattığı baskıyı yansıttığını düşünüyor.

Dr. Roli, “Herhangi bir takım, fiziksel ve zihinsel yorgunluğun bir sonucu olarak maçın sonlarında hata yapmaya daha yatkındır. Bu yorgunluk, konsantrasyonu, karar vermeyi ve oyuncular arasındaki iletişimi etkiler; takım tarihi bir başarıya yaklaştıkça psikolojik baskı da katlanarak artar” dedi.

Geleceği şekillendirecek bir deneyim

Afrika, Dünya Kupası’nın 48 takıma genişletilmesi kararından en çok yararlanan bölge oldu; garantili kontenjan sayısı beşten dokuza yükseldi, ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti de play-off’ları geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Tunus hariç tüm Afrika takımlarının grup aşamasını geçmeyi başarmasıyla, mevcut deneyim gelecekte daha deneyimli milli takımlar oluşturmak için önemli bir adım olarak görünüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yetenek avcısı Matar Mboug, “Afrika milli takımlarındaki oyuncuların çoğu, bu ölçekte ve bu baskı altında maçlar oynamak için yeterli deneyime sahip değil; oysa Avrupalı ve Güney Amerikalı oyuncular, daha fazla sayıda kritik karşılaşma oynamanın avantajından yararlanıyor” dedi.

Mpoug, sözlerine şöyle devam etti: “Afrika Uluslar Ligi’nin başlatılması önemli bir adım olacak, çünkü bu turnuva sürekli rekabetçi maçlar sunacak ve deneyim birikimi sayesinde Afrika milli takımları kolektif sorumluluğu üstlenmede daha yetkin hale gelecek.”

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Tunus… Herkesin unutmak istediği turnuva

Tunus milli takımı, ilk turda İsveç’e 5-1’lik ağır bir yenilginin ardından teknik direktörü Sabri Lamouchi’yi görevden almasıyla turnuvanın en büyük hayal kırıklığı oldu.

Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın göreve getirilmesine rağmen takım dengesini yeniden kazanamadı ve Japonya’ya (4-0) ve Hollanda’ya (3-1) karşı iki yenilgi daha alarak turnuvadan iz bırakamadan ayrıldı.

Gana milli takımı ise 2010'dan bu yana ilk kez grup aşamasını geçmeyi başarmasına rağmen, son 32 turunda Kolombiya'ya elenmesinin ardından geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.

“Kara Yıldızlar” olarak bilinen Gana milli takımı, bu maçta kale direkleri ve üst direk arasına tek bir şut bile gönderemedi ve teknik direktör Carlos Queiroz’un defansif taktiği nedeniyle turnuva boyunca kaleye sadece dört şut atabildi. Irak milli takımı dışında hiçbir takım bu kadar az hücum denemesi yapmadı.

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Saha Dışındaki Krizler

Spor alanındaki başarılara rağmen, turnuva Afrika milli takımlarını ve taraftarlarını etkileyen krizlerden yoksun değildi. Fildişi Sahili ve Senegal taraftarları ABD vizesi almakta zorluklar yaşarken, Cezayir, Yeşil Burun Adaları ve Tunus vatandaşlarından başlangıçta vize alabilmek için 15 bin dolara varan bir teminat ödemeleri istendi.

Ayrıca, Somalili hakem Ömer Artan’ın turnuva başlamadan beş gün önce ABD’ye girişinin engellenmesi, gerekli tüm belgelere sahip olduğunu belirtmesine rağmen geniş çaplı eleştirilere yol açtı; ancak daha sonra Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından Avrupa Süper Kupası’nı yönetmesi için seçildi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) da ABD milli takımının forveti Folarin Balugun’a uygulanan uzaklaştırma cezasının kaldırılmasının ardından eleştirilere maruz kaldı; Afrika Futbol Konfederasyonu ise Avrupa Futbol Federasyonu’nun aksine bu konularda sessiz kaldı.

48 takımın katıldığı ilk Dünya Kupası’nın başarısının ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecekte katılımcı takım sayısının 64’e çıkarılması olasılığının kapısını açtı; bu da Afrika’ya ek kontenjanlar sağlayabilir.

Afrika kıtası takımlarının 2026 Dünya Kupası’nda elde ettiği tarihi başarılara rağmen, büyük güçlerle rekabet edebilmek için önlerinde hâlâ uzun bir yol var. Ancak kesin olan bir şey var ki, Afrika bu turnuvadan daha özgüvenli, daha güçlü bir varlık göstererek ve Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazma hayalini gerçekleştirmek için her zamankinden daha yakın bir konumda çıktı.