Suudi Arabistan ekibi el-Hilal yönetimi, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in imzasını West Ham United'dan alarak, kulübün bu transfer döneminde gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayda geçen büyük bir anlaşmayı başarıyla tamamladı.

"The Athletic" gazetesi, 24 yaşındaki Summerville'in geçtiğimiz salı günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sağlık kontrolünden başarıyla geçmesinin ardından el-Hilal ile dört yıllık bir sözleşmeye imza attığını doğruladı.

"The Athletic" gazetesinin doğruladığına göre, transferin bedeli 70 milyon avronun (60 milyon sterlin) üzerinde olup, 55 milyonu sabit bedel ve 5 milyonu bonuslardan oluşuyor. Gazete, transferin yeni yönetim ve Bournemouth'dan gelen sportif direktör Simon Francis için en öncelikli konu olduğuna dikkat çekti.

El-Hilal, yarışta birçok büyük Avrupa kulübünün önüne geçti. Roma 46 milyon avroluk bir teklif sunarken, Manchester United oyuncunun durumunu sordu ve Aston Villa da kendisini kadrosuna katmaya ilgi gösterdi; ancak el-Hilal'in teklifi işi bitirdi.

Summerville'in West Ham'dan ayrılışı, takımın İngiltere birinci lig (Championship) düşmesinin ardından beklenen bir gelişmeydi; her ne kadar sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor olsa da. Hollandalı kanat oyuncusu, 2024 yılında Leeds United'dan West Ham'a katılmış ve takımla 56 maça çıkarak yalnızca geçen sezon 7 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Uluslararası arenada ise Summerville, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergiledi; son 32 turunda Fas'a penaltı atışlarıyla elenmeden önce 4 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.