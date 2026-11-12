Tarihe geçti! Harry Kane, İngiltere formasıyla 126. maçına çıkarak Peter Shilton'ın millî takımda en çok maça çıkma rekorunu kırdı

Harry Kane, İngiltere tarihinde en çok millî maça çıkan oyuncu olarak adını resmen tarihe yazdırdı. İngiltere kaptanı, Wembley'de Hırvatistan'a karşı hücum hattında görev alarak birçok kişinin asla aşılamayacağını düşündüğü bir eşiği geride bıraktı.

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Wembley'de tarihî bir dönüm noktası

33 yaşındaki forvet, perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasının ilk 11'ine seçilmesiyle ülkesinin A millî takımıyla 126. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kane böylece efsane kaleci Peter Shilton'ın 1970 ile 1990 yılları arasında ulaştığı 125 maçlık rekoru geride bırakacak. Futbolu bıraktıktan sonra 30 yılı aşkın süre boyunca rekoru elinde tutan Shilton, bu anı izlemek için Wembley'de olacak ve başlama vuruşundan önce sahada İngiltere kaptanına özel bir takdimde bulunacak.

Kane, rekor öncesindeki son maçında, ekim ayı başlarında Çek Cumhuriyeti karşısında etkili bir performans sergilemişti. İngiltere'nin 3-0 kazandığı o karşılaşmada iki gol atarak Shilton'ın 125 maçlık rekoruna ortak olmuştu.

Eşi benzeri görülmemiş bireysel başarı

Wembley'deki bu tarihî gece, Bayern Münih yıldızının olağanüstü bireysel ödüller kazandığı bir döneme denk geliyor. Üç haftadan kısa bir süre önce Kane, dünyanın en iyi oyuncusu olarak resmen kabul edildi ve prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanan 25 yıl içindeki ilk İngiliz futbolcu oldu. Forvet, bu onuru “hayallerinin bile ötesinde” diye nitelendirdi.

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Kane ayrıca dünya çapındaki bireysel başarısıyla İngiltere millî takımını “yeniden gündeme taşımasına” yardımcı olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Attığı 91 golle İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumuna zaten ulaşmış olan Kane'in maç sayısı rekorunu da kırması, mirasını daha da sağlamlaştırıyor. Artık erkek A millî takımında hem gol hem de maç sayısında zirvede yer alıyor.

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İlerleyen yaşına rağmen istatistiklerde üstünlük

Kane'in millî takım kariyerine ilişkin verilerin analizi, tecrübeli forvetin yaş aldıkça daha da iyiye gittiğine işaret ediyor.

Sky Sports'a göre Kane, Hırvatistan karşısında rekor kıracağı maçtan önceki 25 karşılaşmada kaleyi bulan 43 şutundan 23 gol çıkardı. Bu rakamlar, %55,8 ile kariyerinin en yüksek şut isabet oranına ve %29,9'luk etkileyici bir gole çevirme oranına işaret ediyor.

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Formunun zirvesindeki Kane, İngiltere'yi çeyrek finale taşımak istiyor

İngiltere, Uluslar Ligi A3 Grubu'nda dokuz puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider İspanya ise dört maçta alınabilecek 12 puanın tamamını topladı. İngiltere'nin bu akşam yenilmemesi, çeyrek final biletini resmen alması için yeterli olacak.

Kane, bu Uluslar Ligi sezonunda forma giydiği dört maçın tamamında gol atarak toplam altı gole ulaştı. Kaptan, ilk golünü İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgide kaydetti. Ardından Çek Cumhuriyeti deplasmanındaki 2-0'lık galibiyette bir kez fileleri havalandırdı; Hırvatistan karşısındaki 7-0'lık galibiyette ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı evinde alınan 3-0'lık galibiyette ise üst üste ikişer gol attı.