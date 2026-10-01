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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Tarihe geçenler: Dörtte dört yapan Suudi Arabistan, Katar'ı yenmenin anahtarını elinde tutuyor

Suudi Arabistan - Katar
Suudi Arabistan
Katar
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Katar

Suudi Arabistan finale ulaşabilecek mi?

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"deki Katar ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde tarihi bir avantaja sahip.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının yarı final turunda, yarından sonra Cumartesi günü, Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda Katar Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, grup aşamasında tam puan toplayarak maça yükseldi; Kuveyt, Umman ve Irak karşısında kazandığı 3 galibiyetle 9 puan hasat etti.

Suudi gazetesi "El-Riyadiyye"ye göre Suudi Arabistan, 2004 edisyonunda iki gruplu sistemin uygulanmaya başlamasından bu yana grup aşamasında tam 9 puan toplamayı başaran dördüncü milli takım.

Grup aşamasında tam puanı elde eden tüm milli takımlar yarı final turunu geçmeyi başardı; bu, 2007 edisyonunda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 0-1 yenilmeden önce finale ulaşan Umman Milli Takımı ile başladı.

Aynı durum 2013 yılında da tekrarlandı; Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak milli takımları grup aşamasında 9 puan toplayarak yarı finali geçti ve finalde karşı karşıya geldi; o finali Birleşik Arap Emirlikleri, Irak karşısında 2-1'lik sonuçla kazandı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, tam 23 yıldır, yani Arap Körfez Kupası'nı kazandığı 2003 yılından bu yana kupa törenlerine tamamen uzak kaldığı hatırlatılır.

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