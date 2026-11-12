İtalya Milli Takımı, perşembe akşamı San Siro Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında Fransa Milli Takımı'nı 3-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Böylece İtalya, kendi topraklarında Fransa karşısında aldığı uzun süreli olumsuz sonuçlar serisine de son vermiş oldu.

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İtalya Millî Takımı, 5 Mayıs 1962'den bu yana Fransa'yı kendi sahasında yenememişti; o maçta Floransa şehrinde rakibini 2-1 mağlup etmişti.

1962 yılındaki o tarihî karşılaşmada Fransa Millî Takımı 28. dakikada Jean-Claude Piumi ile öne geçmiş, ardından İtalyan José Altafini 47 ve 51. dakikalarda art arda iki gol kaydederek ev sahibi takıma galibiyeti getirmişti.

O tarihten bu yana iki millî takım İtalya topraklarında birçok karşılaşma oynadı, ancak Azzurri galibiyeti tekrarlamayı başaramadı.

Fransa, San Siro Stadı'na yaptığı son ziyarette, 2024 Kasım ayında, yine UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında 3-1 galibiyet elde etmişti.

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Upamecano için olumsuz bir an

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Bugünkü maç, Fransız savunmacı Dayot Upamecano için olumsuz bir rakama sahne oldu; zira Fransa Millî Takımı, savunmacının normal sürede forma giydiği bir maçta kariyerinde ilk kez millî takımla 3 gol yedi.

Fransa'nın, Upamecano sahadayken tek bir maçta daha önce üç gol yediği an, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında olmuştu; ancak o zamanki üç gol, maçın uzatmalara gitmesinin ardından 120 dakika içinde gelmiş, karşılaşma penaltılarla sonuçlanmıştı.

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Upamecano, 3-3 berabere sona eren ve ardından Fransa'nın penaltılarla kaybettiği, turnuva tarihinin en heyecanlı maçlarından birine sahne olan Katar Dünya Kupası finalinde sahadaydı.

Perşembe günkü karşılaşmada ise Fransa, 10. dakikada Michael Olise'nin, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın topla mücadelesindeki hatasından yararlanarak kaydettiği erken golle öne geçti; ardından Pio Esposito 26. dakikada İtalya adına beraberliği sağladı.

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İkinci yarıda Sebastiano Esposito 60. dakikada bir penaltı kaçırdı, ancak Davide Frattesi 63. dakikada İtalya'yı öne geçirdi; sonra Pio Esposito 75. dakikada penaltıdan üçüncü golü kaydederek galibiyeti kesinleştirdi.

Bu sonuçla İtalya Millî Takımı puanını 10'a yükselterek Birinci Grup'un zirvesinde Fransa ile eşitlendi; averaj ve ikili averaj üstünlüğüyle öne geçti. Zinedine Zidane ise Fransa teknik direktörü olarak ilk yenilgisini aldı.

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İki millî takım arasındaki ilk maç (1-1) berabere sona ermişti; Olise serbest vuruştan harika bir golle Fransa'yı öne geçirmiş, ardından Alessandro Bastoni İtalya adına beraberliği sağlamıştı.

Bugünkü galibiyetiyle İtalya Millî Takımı, grup aşamasının son haftasında deplasmanda oynayacağı Belçika maçına çok daha rahat girecek; UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için yalnızca beraberliğe ihtiyaç duyacak.