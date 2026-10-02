Tarihe geçen üçlükle: Belçika, Türkiye'nin yarasını derinleştirdi ve UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı tehdit ediyor

Belçika Millî Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi'nde rakibi Türkiye'nin yaralarını derinleştiren farklı bir galibiyet alarak zafer alışkanlığını yeniden kazandı.

Belçika Millî Takımı, bugün cuma günü Maurice Dufrasne Stadı'nda rakibi Türkiye ile karşı karşıya geldiği, Avrupa turnuvasının grup aşaması üçüncü haftasındaki maçı 3-0 kazandı.

Maça, iki gol atan tecrübeli oyuncu Kevin De Bruyne ve yedek olarak oyuna girdikten sonra üçüncü golü kaydeden Romelu Lukaku ikilisinin büyük parlayışı damga vurdu.

De Bruyne, maçın 10. dakikasında konuk takımın savunmacısını geçtikten sonra topu kalecinin solundan yerden ağlara göndererek ev sahibi için skoru açtı.

Napoli'nin orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasında ceza sahasının dışından çektiği füze gibi bir şutla kendisinin ve ülkesinin ikinci golünü ekledi; Türk kaleci bu topa müdahale etmekte başarısız oldu.

Yedek olarak oyuna girdikten sonra Romelu Lukaku, 76. dakikada yerden gelen bir ortayı sağ ayağıyla ağlara göndererek Belçika Millî Takımı'nın üçüncü golünü kaydetmeyi başardı.

Bir önceki maçta Fransa Millî Takımı karşısında son dakikalarda yediği tek golle mağlubiyet tuzağına düşen Belçika, galibiyetlere geri döndü.

Bu galibiyet, Türkiye Millî Takımı'nın puanını 6'ya yükseltti ve önümüzdeki pazartesi günü oynanacak merakla beklenen maç öncesinde Fransa Millî Takımı'nın yalnızca bir puan gerisinde, birinci grupta ikinci sırada yer almasını sağladı.

De Bruyne ve arkadaşları, grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İtalya Millî Takımı'nın önünde yer alıyor; bu durum İtalya'yı yarı final turuna yükselme şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Buna karşılık, Türkiye Millî Takımı üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak puansız bir şekilde grubun son sırasında kaldı.



