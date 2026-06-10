Tarihe geçecek bir sezon... Suudi Ligi, "Premier Lig" tarzında Asya'yı fethediyor

Suudi Roshen Ligi, gelecek sezon tarihe geçecek; zira lig, İngiltere Premier Ligi'nin izinden giderek Asya kıtasına açılmaya karar verdi.

Suudi Futbol Federasyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 8 takımının önümüzdeki sezon Asya ve Körfez turnuvalarında yer alacağını duyurdu.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadsia kulüpleri, Asya Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından itibaren doğrudan katılacak, Al-Ittihad ise ön eleme turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira ile karşılaşacak.

Buna karşılık, El-Taawoun kulübü Asya Şampiyonlar Ligi 2'ye katılırken, El-Ittifaq ve Neom kulüpleri ise Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Bu sezon, Elit Lig'de Suudi kulüplerinin sayısı 3'ten 5'e, Körfez Şampiyonlar Ligi'nde ise 1'den 2'ye çıkmasıyla, Roshen Ligi kulüplerinin yurtdışı turnuvalara katılımı açısından en büyük sezon olacak.

Bu olağanüstü katılım, geçen sezon ve önümüzdeki sezon da İngiltere Premier Ligi'nin hakimiyetini akıllara getiriyor. Ligden 9 kulüp, üç Avrupa turnuvasına katılarak eşi görülmemiş bir rekor kırıyor.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alacak.