Suudi Arabistan ekibi Hilal, yaz transfer döneminde yeni bir darbe aldı. Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele'yi mevcut transfer döneminde Roshn Ligi'ne transfer olmaya ikna etmeyi başaramadı.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Dembele, Hilal'in sunduğu teklifi reddetti ve Suudi kulübün yetkililerine Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini, bu dönemde ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

Tavolieri, Fransız yıldızın şu anda Fransa şampiyonuyla sözleşmesini uzatmaya odaklandığını, önümüzdeki dönemde Parisli kulüple yeni bir sözleşme imzalamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

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Dembele, daha fazla tarih yazmak ve birçok bireysel ve takım kupası kazanmak amacıyla Parisli devle kalmayı hedefliyor.

Hilal, kanat mevkisini güçlendirmek için Dembele'yi önceliklerinin başına koymuştu. Bu talep, yeni sezon başlamadan önce dünya çapında bir oyuncu eklemek isteyen İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'den geliyordu.

Dembele transferinin sekteye uğramasının ardından Hilal'in alternatif seçenekler aramaya devam etmesi bekleniyor. Bunların başında İngiliz kulübü Everton'ın Senegalli oyuncusu Iliman Ndiaye ile birlikte yönetimin masasındaki diğer bazı isimler geliyor.

Hilal, Hollandalı Cyrensio Summerville ile anlaşmayı başarmasının ardından transfer piyasasındaki güçlü hareketliliğini sürdürüyor. Ancak yönetimin transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir hücum transferi gerçekleştirmekte ısrarcı olması nedeniyle, ön hattı güçlendirme dosyası hâlâ açık durumda.