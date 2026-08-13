Jules Koundé, devam eden yaz transfer döneminde bir dizi Avrupa devinin hizmetlerine yönelik artan ilgisine rağmen, Barcelona ile geleceğini netleştirmiş görünüyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığına göre, Fransız savunma oyuncusu şimdiye kadar Katalan kulübünden ayrılmayı düşünmüyor ve kariyerini Barcelona forması altında sürdürmekte ısrarcı. Oyuncu, bir yıl önce sözleşmesini 2030 yazına kadar uzatarak Hansi Flick'in projesinde kalmaya yönelik açık isteğini yansıtan bir adım atmıştı.

Barcelona yönetimi, Koundé'nin tutumunu iyi biliyor; bu nedenle mevcut transfer döneminde ayrılmasını beklemiyor. Özellikle oyuncu birçok kez kalma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koydu ve aynı tutum menajeri tarafından da kulüp yetkililerine iletildi.

Resmi teklif olmadan Avrupa'dan ilgi

27 yaşındaki Koundé, bir dizi büyük kulübün ilgisini çekiyor. İsmi Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Tottenham'ın listelerinde yer alıyor, ancak bu hamlelerin hiçbiri şimdiye kadar resmi bir teklife dönüşmedi.

İngiliz basınında yer alan haberler, Tottenham'ın Fransız savunma oyuncusunun hizmetlerini almak için 65 milyon euroya varan bir teklif sunmaya hazır olduğuna işaret etmişti; ancak bu meblağ şimdiye kadar resmi bir adıma dönüşmedi.

Barcelona'da ise sportif yönetim, kulübü tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorlayacak istisnai teklifler gelmediği sürece Koundé'nin geleceğiyle pek meşgul görünmüyor. Özellikle de oyuncuya ayrılma ihtimali her sorulduğunda verdiği yanıt netti: Barcelona'dan ayrılmak istemiyor.

Bununla birlikte sportif direktör Deco ve teknik direktör Flick, transfer piyasasının önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler barındırabileceğinin farkında. Bu nedenle Koundé'nin tutumu şimdiye kadar kesin görünse de kulüp hiçbir senaryoya kapıyı tamamen kapatmıyor.

Koundé, Flick'in hesaplarında vazgeçilmez bir unsur

Koundé'nin Barcelona'ya bağlılığı sadece kişisel olarak devam etme isteğiyle sınırlı değil; Fransız savunma oyuncusu Flick'in kadrosunun temel unsurlarından biri haline geldi ve teknik ekibin büyük güvenini kazanıyor.

Sevilla'dan gelerek 2022 yılında Barcelona'ya katıldığından bu yana Koundé, Katalan takımının formasıyla 188 maça çıktı ve kulüp tarihinde en çok forma giyen Fransız oyuncular arasında yerini aldı.

Barcelona ile 193 maçla en çok forma giyen Fransız oyuncuların başında yer alan hemşehrisi Éric Abidal'in rakamına ulaşmasına yalnızca 5 maç kaldı.

Barcelona tarihine geçmeye hazırlanıyor

Koundé, Katalan formasını giymiş bir dizi Fransız yıldızı halihazırda geride bıraktıktan sonra önümüzdeki dönemde ismini Barcelona tarihinin siciline yazma konusunda büyük bir şansa sahip.

Fransız savunma oyuncusu, Barcelona ile 185 maça çıkan Ousmane Dembélé'nin forma giyme sayısını geçti; ayrıca 160 maçlık Clément Lenglet ile 134 maça çıkan Samuel Umtiti'yi de geride bıraktı.

Dolayısıyla Koundé'nin Barcelona ile devam etmesi yalnızca Avrupa kulüplerinin tekliflerini reddetmekle kalmayacak, aynı zamanda kısa süre içinde ona kulüp tarihinde en çok forma giyen Fransız oyuncuların zirvesinde tek başına yer alma fırsatı sunarak Katalan takımıyla kariyerine yeni bir başarı ekleyebilir.