Bild'in haberine göre Münih ekibi, 18 Ağustos Salı günü deplasmanda 1. FC Heidenheim'a konuk olacak. Ardından 22'sinde Dortmund'da BVB'ye karşı Süper Kupa oynanacak, sonrasında ise Bayern Münih 28'inde VfB Stuttgart ile sahasında oynayacağı maçla yeni Bundesliga sezonuna başlayacak. 2 Eylül'de ise DFB-Pokal 1. turunda deplasmanda VfL Osnabrück ile karşılaşacak.

Geçen yıl küme düşen Heidenheim, planlanan hazırlık maçı tarihinde 2. Bundesliga'da iki lig maçına çıkmış olacak. Ek hazırlık maçı görünüşe göre teknik direktör Vincent Kompany'nin açık isteği üzerine ayarlandı. Kompany, bu fırsatı çok sayıdaki geç katılan oyuncusuna önemli maç pratiği kazandırmak için kullanmak istiyor.

Şu anda Münih ekibi, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Asya'ya yapacağı yolculuk öncesinde Tegernsee'de dar bir kadroyla yeni sezona hazırlanıyor. Orada da bazı önemli oyuncular yine eksik olacak. Bir yanda Dünya Kupası yarı finaline kalan üç isim Michael Olise, Dayot Upamecano ve Harry Kane. Diğer yanda ise Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl ve yeni transfer Ismael Saibari, çeşitli sakatlıklarının ardından Münih'te rehabilitasyon süreçlerini sürdürüyor.

Heidenheim hazırlık maçı bu yaz altıncısı olabilir

Heidenheim karşılaşması, bu yaz toplamda altıncı hazırlık maçı olacak. Geçen cumartesi SV Wehen Wiesbaden'a karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından Münih ekibi bu perşembe Kreisklasse kulübü FC Rottach-Egern ile karşı karşıya gelecek (18.00). Asya'da ise önce iş birliği ortağı Jeju SK FC (4 Ağustos), ardından Aston Villa (7 Ağustos) ile oynanacak.

Dönüşün ardından Bayern Münih, 15 Ağustos'ta Allianz Arena'da RB Leipzig'i ağırlayacak, sonrasında ise 18'inde muhtemelen Heidenheim'a gidecek. Yarı yarıya spontane organize edilen bu karşılaşmayı görünen o ki sportif direktör Christoph Freund ayarladı.