Tarih ve İstatistik Federasyonu: Messi, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından belirlenen resmi ödüllerde gümüş topla yetinmesine rağmen, Lionel Messi başka bir kurumdan bireysel bir takdir buldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Arjantin'in final maçına giden yolculuğundaki performansı ve büyük etkisi nedeniyle Messi'yi turnuvanın en iyi oyuncusu seçti.

Arjantin Milli Takımı kaptanının seçimi, maç değerlendirmelerine, gol sayısına, asistlere ve oyuncunun turnuva maçlarındaki, özellikle de eleme turlarındaki genel etkisine dayanan performans göstergesine göre yapıldı.

39 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda sekiz maç oynadı; bu maçlarda 8 gol atarak 4 asist yaptı ve 12 gol katkısına ulaştı.

Bu ödül, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen resmi altın topu İspanya kaptanı Rodri'ye vermesinin birkaç gün sonrasına denk geliyor; Messi gümüş topla yetinirken, bronz top Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye gitti.

Kazananların farklı olması, iki kurum arasındaki değerlendirme kriterlerinin farklılığını yansıtıyor; zira FIFA ödülleri resmi oylamaya dayanırken, IFFHS sıralaması bireysel performansı ve turnuva boyunca teknik etkiyi ölçen özel bir istatistiksel göstergeye dayanıyor.

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