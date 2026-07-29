Tarih, şehir ve rakibin kimliği: Barcelona, Fas maçının detaylarını belirledi

Barcelona, yeni futbol sezonu 2026-2027 öncesinde önümüzdeki dönemde Fas'ta oynayacağı hazırlık maçının ana hatlarını belirledi.

Basın haberleri daha önce Barcelona'nın Fas'ta bir hazırlık maçı oynamak istediğini ortaya koymuş, ardından Katalan "Sport" gazetesi bu maçın ayrıntılarını açıklamıştı.

Gazete, Katalan kulübünün şu anda bu maçın ayrıntılarını sonuçlandırmak için çalıştığını, maçın önümüzdeki 15 Ağustos'ta Fas'ın Tanca şehrinde oynanacağını belirtti.

Gazete, özellikle yerel ligin önümüzdeki ekim ayından önce başlamayacak olması nedeniyle Barcelona'nın maçın bir Fas kulübüne karşı olmasına karar verdiğini aktardı.

Bu maç, Barcelona'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı sondan bir önceki karşılaşma olacak. Ardından takım, önümüzdeki 19 Ağustos'ta Spotify Camp Nou'da, Joan Gamper Kupası hazırlık turnuvasında Mısırlı Al Ahly ile karşı karşıya gelecek.

Katalan takımı şu anda İngiltere'de bir kampta bulunuyor. Bu kampı, 31 Temmuz'da Birmingham City ve önümüzdeki 3 Ağustos'ta Preston North End ile oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Bunun ardından Barcelona, önümüzdeki 8 Ağustos'ta İtalya'ya giderek Udine'de üçlü turnuvayı oynayacak. Turnuvada, Fas ve Al Ahly hazırlık maçlarından önce İngiliz Nottingham Forest ve İtalyan Udinese ile karşılaşacak.