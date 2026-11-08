Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'daki kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Takım, bu ayın 13 Kasım'ında Güney Kore ile karşılaşacak, ardından ayın 17'sinde Özbekistan ile mücadele edecek. Söz konusu kamp, uluslararası ara dönemiyle eş zamanlı olarak bugün pazar günü başlıyor.

Tarihi karşılaşmalar, Suudi Arabistan ile Güney Kore maçlarının sonuçlarında büyük bir yakınlık olduğunu gösteriyor. İki milli takım daha önce 18 maçta karşı karşıya geldi; bu maçlarda Suudi Arabistan 4 galibiyet alırken, Güney Kore 5 galibiyet elde etti, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu bilgiler Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesine dayanıyor.

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Buna karşılık Suudi Arabistan Milli Takımı, Özbekistan'a karşı geçmiş karşılaşmalarında üstünlüğe sahip. İki takım 12 maçta karşı karşıya geldi; bunların 7'sinde Suudi Arabistan galip gelirken, Özbekistan Milli Takımı 4 galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi.

İki maç, Suudi Arabistan Milli Takımı için ek bir istatistiksel önem de taşıyor. Zira takımın Katar topraklarında oynadığı maçların sayısı, kampın sonunda 60'a yükselecek. Katar'da daha önce oynadığı 58 maçta takım, 26 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

İki karşılaşma, Katar'ın Al Sadd kulübünün sahası olan Halife bin Hamad Stadı'nda oynanacak.