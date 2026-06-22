Tarih, Muhammed Salah’a saygı gösteriyor… Mısır, Fas ile arasındaki farkı açıyor

Mısır Milli Takımı’nın kaptanı ve forvet yıldızı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü “BC Place” Stadyumu’nda oynanan Yeni Zelanda maçı sırasında rekor kırmaya devam etti.

İstatistiklere odaklanan Fransız "Stats Foot" ağı, Muhammed Salah'ın Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası gibi büyük turnuvalarda Mısır Milli Takımı'nın ilk onbirinde en çok forma giyen oyuncu olduğunu açıkladı. Salah, 29. maçına ilk onbirde çıkarak, her biri 28 maçta forma giyen Ahmed Hassan ve Essam El-Hadary'yi geride bıraktı.

Ağ, ayrıca Mısır milli takımının büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası) en çok maç oynayan Afrika milli takımları arasında 127 maçla ikinci sırada yer aldığını, 132 maçla lider olan Nijerya'nın arkasında olduğunu, Kamerun'un ise 126 maçla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. ardından 122 maçla Fildişi Sahili, 121 maçla Gana, 107 maçla Tunus ve 106 maçla Fas geliyor.

Öte yandan, uluslararası istatistik ağı “Opta”, Mısır milli takımının Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez arka arkaya iki maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdüğünü belirtti.

Mısır Futbol Federasyonu'nun resmi hesabı, Muhammed Salah'ın milli takım formasıyla tarihe yazılmaya devam ettiğini, dördüncü Dünya Kupası katılımında tarihte Dünya Kupası maçlarına en çok çıkan Mısırlı oyuncu olduğunu belirtti.

Mısır ve Yeni Zelanda milli takımları, açılış turunda her ikisi de sadece birer puan toplayabildikten sonra, turnuvadaki ilk galibiyetlerini elde etmek amacıyla bu karşılaşmaya çıkıyor.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamışken, Yeni Zelanda Milli Takımı ise ilk turda İran ile 2-2 berabere kalmıştı.