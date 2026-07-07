"Tarih her zaman kahramanlıklarla yazılmaz"... Hafiz Daraji, dokunaklı sözlerle Cristiano'ya teselli ediyor

Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, dün Pazar günü takımının İspanya’ya yenilerek Dünya Kupası son 16 turunda elenmesinin ardından Portekiz’in efsanesi Cristiano Ronaldo’ya teselli etti.

Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son katılımı sona erdi; Portekizli yıldız, bu turnuvanın kendisi için sonuncusu olduğunu doğruladı.

"El Don" lakaplı Ronaldo, başarılarla dolu kariyeri boyunca Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamayan tek isim olarak kaldı.

Dragi, "X" hesabından şunları söyledi: "Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer ve Riyad Mahrez'den sonra sıra Cristiano Ronaldo'ya geldi… Kariyerinin son Dünya Kupası'ndan, o değerli kupayı kaldıramadan ayrılan bir efsane daha."

Dragi, sözlerine şöyle devam etti: “Futbol tarihi boyunca Johan Cruyff, Paolo Maldini, Ferenc Puskás, Roberto Baggio, Marco van Basten ve bu spora unutulmaz sayfalar yazan diğerleri gibi büyük yıldızlar da benzer bir kader yaşadı; ancak Dünya Kupası şampiyonluğu, onların vitrinlerinden uzak kaldı.”

Son olarak şunları söyledi: “Futbol işte böyle… Bazılarına şan ve şöhret verirken, diğer büyük isimleri bundan mahrum bırakır… Tarih her zaman sadece şampiyonluklarla yazılmaz, oyuncuların geride bıraktığı unutulmaz izlerle de yazılır.”







