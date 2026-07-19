İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninde şu ana kadar olağanüstü bir başarıya imza attı; turnuvadaki yedi maçının hiçbirinde, skor açısından bir dakika bile geride kalmadı.

Bu rekor, “La Roja”yı tarihte nadir görülen bir konuma yerleştiriyor. İstatistik ağı “Opta”ya göre, turnuva boyunca hiçbir zaman geride kalmadan Dünya Kupası’nı kazanan takımlar tarihte sadece iki tane: 1938 ve 1982’de İtalya ile 1990’da Almanya.

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Ağ, Dünya Kupası finalinde ilk golü atan takımın son 7 finalin 6'sında kupayı kaldırdığını da ekledi; bu dönemdeki tek istisna, Fransa'nın İtalya ile 1-1 berabere kaldığı ve penaltı atışlarında yenildiği 2006 finaliydi.

Arjantin milli takımı, grubunu lider tamamladıktan sonra 32'li turda Yeşil Burun Adaları'nı (3-2) eleyip, çeyrek finalde Mısır'ı aynı skorla geçtikten sonra, çeyrek finalde İsviçre'yi (3-1) ve yarı finalde İngiltere'yi (2-1) mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

İspanya da grubunu birinci sırada tamamladı; ardından 32'li turda Avusturya'yı (3-0) eledi, 16'lı turda Portekiz'i (1-0) mağlup etti, çeyrek finalde Belçika'yı (2-1) ve yarı finalde Fransa'yı (2-0) yendi.

Lionel Scaloni'nin takımının, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı şampiyonlukların ardından tarihindeki dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflediği belirtilirken, İspanya ise 2010 yılında ilk ve son kez kupayı kaldırmasının ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



