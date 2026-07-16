Tarih bir kez daha galip geliyor… Dünyayı şaşkına çeviren gizem, Tuchel’in hayalini suya düşürüyor

Dünya Kupası’nda yabancı teknik direktörlerin peşini bırakmayan tarihsel lanet devam etti; Alman teknik direktör Thomas Tuchel, İngiltere milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşıyamadı, Yarı finalde Arjantin’e 1-2 yenilen İngiltere, dünya şampiyonluğunu kendi ülkesinden olmayan bir teknik direktörün yönettiği hiçbir milli takımın kazanamadığı bir unvan olarak kalmaya devam etti.

Dün Çarşamba akşamı Atlanta Stadyumu’nda, bir gol öne geçen İngiltere milli takımı yenilgiye uğradı; Arjantin ise skoru tersine çevirerek finale yükseldi. Finalde, 16 yıllık aradan sonra dünya şampiyonluğunu geri kazanmak isteyen İspanya ile karşılaşacak.

Tarihi kural hâlâ geçerli

Dünya futbolunda yaşanan büyük gelişmelere rağmen, Dünya Kupası tarihi, 1930’daki ilk turnuvadan bu yana kırılmayan bir kuralı hâlâ koruyor: Hiçbir milli takım, yabancı bir teknik direktörün yönetiminde şampiyonluğa ulaşamadı.

İngiltere’nin elenmesiyle final maçı, Arjantin’i yöneten Arjantinli Lionel Scaloni ve İspanya’yı yöneten İspanyol Luis de la Fuente gibi iki yerli teknik direktörün takımları arasında kalmıştır.

Tuchal, turnuvada bu tarihi seriyi sona erdirebilecek son yabancı teknik direktördü, ancak son şampiyon karşısında yenilgiye uğrayarak bunu başaramadı.

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Olağanüstü bir katılım, ancak yeni bir şey getirmedi

2026 turnuvası, yabancı teknik direktörlerin katılımı açısından eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. kendi ülkeleri dışından gelen 26 teknik direktör, turnuvaya katılan milli takımlarını yönetti; bu, toplam 48 takımın %54'üne denk geliyor ve 32 takımdan sadece 9'unda yabancı teknik direktörün yer aldığı, %28'lik bir orana sahip olan 2022 Katar Dünya Kupası'na kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor.

Turnuva başlamadan önce, bu kuralın kırılma ihtimali her zamankinden daha yüksek görünüyordu; özellikle de yabancı teknik direktörlerin yönettiği 10 milli takım, dünya sıralamasında ilk 25 içinde yer alıyordu.

Ünlü teknik direktörler erken elendi

Ancak turnuva, Brezilya milli takımıyla İtalyan Carlo Ancelotti ve Portekiz milli takımıyla İspanyol Roberto Martínez başta olmak üzere bir dizi önde gelen yabancı teknik direktörü erken saf dışı bıraktı; her iki takım da son 16 turunda turnuvadan elendi.

İkisi de turnuvadan elenince, yabancı teknik direktörlerin umutları tamamen Tuchel’e bağlandı, ancak İngiltere’nin Arjantin’e yenilmesiyle bu umutlar da sona erdi.

Böylece tarih, en değişmez kurallarından birini bir kez daha teyit etmiş oldu; son turnuvalarda yabancı teknik direktörlerin sayısı artmasına rağmen, Dünya Kupası yabancı bir teknik direktörün yönettiği hiçbir milli takımın şampiyonluğunu kabul etmeme geleneğini sürdürüyor.