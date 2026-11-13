Tare'den Milan açıklaması: "Allegri ile ben bazı dinamiklere daha fazla dikkat etmeliydik. Cardinale ile konuşma fırsatım hiç olmadı, bazı kişileri atlamak istemedim"

Görevden alınmasının üzerinden altı ay geçen eski sportif direktör Igli Tare, Milan'daki geçen sezona ilişkin kendi gerçeklerini anlattı. Arnavut yönetici, Sky Sport Unplugged'a verdiği röportajda kendisini tüm yönleriyle anlattı.

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"Mart/Nisan ayına kadar hep birinci ya da ikinci sıradaydık, sonra takım dışından da kaynaklanan, anlatmak istemediğim başka dinamikler nedeniyle zihinsel olarak çöktük. Allegri ve ben bazı dinamiklere daha fazla dikkat etmeliydik" diyen Tare, büyük olasılıkla Ibrahimovic ile Allegri arasında Pulisic ve Leao gibi kadronun bazı yıldızlarının yönetimi nedeniyle yaşanan tartışmaya işaret ederek sözlerine başlıyor.

Cardinale ile ilişkisi hakkında: "Jashari görüşmeleri biter bitmez Cardinale'nin beni araması çok hoşuma gitti. Her konuda kendisiyle konuşabileceğimi söyledi. Ama bunu hiç yapmadım çünkü üstümde, devre dışı bırakmak istemediğim kişiler vardı."

Transfer dönemindeki pişmanlığı: "Hedeflerimizden biri Xhaka'ydı. Bir gruba liderlik edebilecek önemli özelliklere sahip oyuncuları takıma katmak istiyorduk."

"Cagliari'ye 2-1, üstelik o şekilde kaybetmek... Sanırım hayatımın en kötü maçıydı. O gece stadyumdaki taraftarlar için hissettiğim duyguyu ve üzüntüyü asla unutmayacağım."

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Leao ile ilişkisi hakkında: "Leao'yu insan olarak gerçekten çok sevdim, ama hepimizin daha fazlasını beklediği bir oyuncuydu. Bence futbol artık onun için öncelik değildi. Meseleyi böyle değerlendiriyorum. Öncelikleri neydi? Sanırım biraz futbol dışındaki hayatı, müzik, moda... Ama Milan'a olan aidiyetinden hiç şüphe duymadım. Eskisi gibi performans gösterememek ona acı veriyordu, ayrıca birçok fiziksel sorun da yaşadı."

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Pulisic ve Gimenez: "En büyük üzüntüm, Pulisic'ten sorumluluk ve liderlik açısından daha fazlasını beklememdi. Tartışılmaz yeteneklere sahip, üst düzey bir oyuncu. Ama performans açısından kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım şeyler oldu. Gimenez gibi: Rakamları kendini anlatan olağanüstü bir genç, bir yıl boyunca gol atamadı. Pulisic de altı ay boyunca gol atamadı. Leao ise dört ay gol atamadı. Futbol dünyasında kolay kolay rastlanmayacak durumlar yaşandı."

Tare sözlerini sürdürüyor: "Goretzka mı? O dönem onu fikir olarak Furlani gündeme getirdi. Amaç, gelecek vadeden genç oyuncularla hazır oyuncuları bir araya getiren bir proje oluşturmaktı."

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"Milan'a geldiğimde benden istenen tek şey İtalyan bir teknik direktör getirmemdi. Allegri çok deneyimliydi. O dönem, Şampiyonlar Ligi'ne hemen katılmak için doğru kişi olduğunu düşündüm."

"Allegri ile konuşma fırsatım oldu. İşlerin o şekilde bitmesine o da çok üzülüyor. Milan'ın onun için özel bir yeri var."

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"Liverpool'dan Joe Gomez mi? Guehi'nin Crystal Palace'tan Liverpool'a transferi gerçekleşmeyince son anda geri adım attılar. Bizim anlaşmamız hazırdı, sadece o transferin tamamlanmasını bekliyorduk."