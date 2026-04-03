Taraftarların tezahüratları arasında... Bir hakem uzmanı, Diaby'nin kırmızı kartının geçerliliği konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Gergin bir atmosferde ve taraftarların tezahüratları eşliğinde, bir hakem uzmanı, Al-Ittihad ile Al-Hazm arasındaki karşılaşmada Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin oyundan atılma anını analiz ederek, kararın doğruluğu konusundaki tartışmayı sonlandırdı.

Uzman, El Hazm oyuncusuna yapılan müdahale anını ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve hakemin kırmızı kart gösterme nedenlerini ve kararın Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına uygunluğunu açıklayarak ortamı yatıştırmaya ve taraftarlara ve izleyicilere olayları açıklamaya çalıştı.

İlk yarının 34. dakikasında, Diaby, Al-Hazm oyuncularından birine saldırdıktan sonra oyundan atıldı. Fransız kanat oyuncusu, rakibini karnının alt kısmına vurmaya karar vermişti. Ayrıntıları okuyun

Diaby'nin sahadan çıkması sırasında, Al-Ittihad tribünleri, hem oyuncunun hem de hakemin davranışını protesto eden yuhalama ve ıslık sesleriyle çalkalandı.

Bu konuyla ilgili olarak Mısırlı hakem uzmanı Muhammed Kamal "Risha", Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakemin Musa Diaby'yi oyundan atma kararı doğruydu, çünkü El-Hazm oyuncusuna kasten ve tehlikeli bir şekilde tekme attı ve bu da kırmızı kart gerektirir."

Bu, Diaby'nin Al-Ittihad formasıyla üçüncü kez oyundan atılması oldu. Geçen sezon Al-Nassr maçında ilk kartını görmüş, bu sezon ise Riyad ve ardından Al-Hazm maçlarında oyundan atılmıştı.



