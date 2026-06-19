2026 Dünya Kupası finallerinde İspanya ile oynanacak merakla beklenen maçtan birkaç saat önce, Barcelona’nın yıldızı Dani Olmo’ya atfedilen açıklamalar nedeniyle Suudi taraftarlar arasında öfke hakim oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan 48 saat önce, bazı sosyal medya kullanıcıları, Dani Olmo’nun Suudi Arabistan ile oynanacak maçtaki İspanya milli takımının hedefleri, özellikle de gol atma konusunda yaptığı açıklamaları paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, İspanyol oyuncuya atfedilen ve hedefinin sadece Suudi Arabistan milli takımını yenmek değil, aynı zamanda çok sayıda gol atmak olduğunu belirten bir açıklamayı paylaştılar.

Olmo'ya atfedilen bu açıklamalar taraftarların öfkesini uyandırdı; taraftarlar bunu Suudi milli takımına bir hakaret olarak değerlendirdi ve oyuncuların sahada buna cevap vermesini, İspanya milli takımı karşısında muhteşem bir maç çıkararak olumlu bir sonuç elde etmesini talep etti.

Olmo ile röportajı yapan Katalan “Sport” gazetesine bakıldığında, oyuncunun bu açıklamayı tam olarak bu şekilde yapmadığı, ancak “La Roja”nın hücumdaki yetersizliğinden bahsederken sözlerinin farklı bir şekilde aktarıldığı ortaya çıktı.

Olmo, geçen Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve golsüz berabere biten maçtaki gol atma başarısızlığından bahsediyordu.

Barcelona'nın yıldızı bu konuda şunları söyledi: "Gerçekten de (Yeşil Burun'a karşı) fırsatlar yarattık, ancak bunları gole çevirmeliyiz, bunu biliyoruz ve Suudi Arabistan karşısında birden fazla gol atıp kazanmaya çalışacağımız açık."

Savunma bloğunu nasıl kıracakları sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Rakibi bir yandan diğer yana hareket ettirmeliyiz, biraz risk almalıyız, kanatlardan çok fazla oynamamalıyız, daha dikey ve doğrudan oynamalıyız. Elimizde bu iyi karışım var ve bunu Suudi Arabistan karşısında kanıtlayacağız."

Son olarak şunları ekledi: “Küçük detaylara dikkat etmeliyiz, özellikle de hücum geçişlerinde top kaybına karşı. Fırsat bulduğumuzda da bunu gole çevirmeliyiz.”

Birçok habere göre, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Yeşil Burun Adaları maçında yedek olarak kalan Dani Olmo’yu Suudi Arabistan karşılaşmasında ilk 11’de oynatmayı planlıyor.