Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmasına rağmen İspanya'da güçlü rakibine 3-1 yenilerek organizasyona veda eden PSG'de yıldız oyuncular Lionel Messi ve Neymar'a olan tepki büyüdü.

Taraftarların Bordeaux maçında iki oyuncuyu protesto etmesi Fransız ekibinde krize neden oldu.

PSG'nin Messi-Neymar-Mbappe'den oluşan ileri üçlüsünden tepki görmeyen tek isim Real Madrid'e transfer olması beklenen Mbappe olurken, RMC'den Daniel Riolo yıldız oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

Ne söylendi?

"Neymar'ın günden güne daha kötüye gitmesine izin verdik ve onu bir canavara çevirdik. Neymar artık bir futbolcu bile olmayan bir canavara dönüştü. Kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu, PSG'yi zirveye taşıması gereken adam ama bugün her yerde ondan nefret ediliyor. Tavırları, ruh hali ve yaptığı her şeyle nefret ediliyor. Onun kadar nefret edilen bir oyuncu hiç görmemiştim."

Öte yandan PSG'nin eski yıldızı Jerome Rothen de takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin faturasını Neymar ve Messi'ye kesti:

"Bana göre yenilgiden sorumlu olanlar bu iki futbolcu. Leonardo onlara imza attırdığında her ikisinin de efsane oyuncular olduğunu ve bunun için yüksek ücretler kazanacaklarını söylemişti. Verratti, Danilo, Paredes ve Mbappe'ye söyleyecek bir şeyim yok.

"Ama bu iki paralı asker tepkiyi hak ediyor. Messi hakkında bunları söylemek istemezdim ama sahada dolaşan bir sahtekar gibi. Luka Modric onu resmen cebinden çıkardı."

Para muslukları kısılabilir

PSG'nin Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Dünya Kupası'nın tv haklarına yönelik soruşturma nedeniyle iki yıl hapis cezası alma ihtimali bulunurken, Katarlı yatırımcıların futbola olan ilgileri de spekülasyon konusu oldu.

Bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından dünyaca ünlü bir kulübe duyulan ihtiyaç büyük oranda azalacak. Aspire Akademisi gibi projelerde şimdiden kesintiye giden Katarlı yatırımcıların PSG'ye yaptığı yatırımı da azaltabileceği ya da sona erdirebileceğine dair söylentiler artarken, Real Madrid'e elenmek Fransız ekibinin en küçük problemiymiş gibi duruyor.

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