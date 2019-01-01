Taraftarlardan Bale'e tepki! "Rodrygo. Vini. Lucas. Bale. Bu sırayla..."

Gareth Bale, milli ara sonrası çıktığı ilk lig maçında Real Madrid taraftarlarının ıslıklarıyla karşılandı.

, 'nın 14. haftasında sahasında oynadığı maçta ’ı 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin 67. dakikasında Rodrygo’nun yerine oyuna giren Gareth Bale’ye, Santiago Bernabeu Stadı’nı dolduran taraflar büyük tepki gösterdi.

EURO 2020 Elemeleri'nde 'in Macaristan'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonrasında "Galler, golf, Madrid. Bu sırayla..." yazılı pankart açması nedeniyle tepki gören Bale, La Liga'da çıktığı ilk maçta ıslıklandı.

Real Madrid taraftarları, Galli futbolcu oyuna girdikten sonra, "Rodrygo. Vini. Lucas. Bale. Bu sırayla..." şeklinde tezahüratta bulundular.

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Maç sonrası konuşan Zinedine Zidane, taraftarlardan hem kulüp hem de Bale için destekte bulunmalarını istedi:

"Bu olayın sezon boyunca devam etmemesini umuyorum. Taraftarların sezon başından sonuna kadar yanımızda olmasını istiyoruz ancak bunu kontrol edemiyoruz. Onların istediğini yapmaya hakkı var evet ancak herkesten destek bekliyorum. En iyi oyuncularımızdan biri yuhalandı ancak onun yapması gereken çalışmaya devam etmek. Bale bizimle beraber olmak istiyor bu yüzden konu hakkında çok fazla konuşmuyoruz."

Zidane'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü ilk mücadelede 3-0 mağlup olduğu PSG ile karşılaşacak.

