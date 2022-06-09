Formaları ve yaşam tarzı giyim ürünleriyle ünlü İtalyan kulübü, resmi kulüp tahvillerini kullanıma sunuyor.

Bir futbol kulübü yatırımcısı olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç hayal ettiniz mi? Venezia, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, gezegendeki en tarihi şehirlerden birine ev sahipliği yapan bir kulüp tarafından ihraç edilen tahvilleri sunuyor.

Geçen sezon, İtalyan ekibi küme düşmekten dolayı zarar görmüş olabilir, ancak onların niyeti, Venedik’in ünlü kanallarında bir dalganın zirvesine çıkarak yeniden Serie A’ya dönebilmek.

Tifosy, küresel topluluktan destekçilerin resmi tahvil satın alma şansı için kayıt yaptırmaya davet edildiği, saha içinde ve dışında daha parlak bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için takımın sahibi ile ortaklık kurdu.

Venezia'da nasıl yatırımcı olabilirsiniz?

Tifosy'den Venezia'daki yatırım fırsatlarına ilişkin bir açıklama şöyle diyor:

“Yeni idman merkezinin geliştirilmesi için çalışmalar şimdiden başladı ve kulüp, finansal istikrara kavuşana kadar tüm finansman sahibi tarafından sağlandı.

“Kulüp, uzun vadeli geleceğe odaklanan yeni bir aşamaya geçerken, sahiplik şimdi Venezia FC taraftarlarını, yerel ve küresel topluluğu ve tüm yatırımcıları kulüple birlikte Venezia FC Bond'a yatırım yapmaya davet ediyor.

“Venezia FC Bond'dan toplanan fonlar, Taliercio'daki yeni idman merkezinin inşasını doğrudan finanse edecek.

“Binada ek antrenman sahaları, soyunma odaları, spor salonu, sağlık ve rehabilitasyon tesisleri ve yeni kulüp merkezi yer alacak.”

İlgili taraflar, tahvil planına öncelikli erişim için buradan ön kayıt yaptırabilir.

Venezia'da fon toplamaya dahil olmak için minimum 1.000 Euro yatırım gerekiyor ve ilk sabit vadeli beş yıllık yatırım planı devreye giriyor.

Katılmayı seçenler hisseleri üzerinden yıllık %7,5 faiz alacak, kulüp herhangi bir tahvilin vadesi içinde Serie A'ya dönerse %15 nakit bonus ödenecek.

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Venezia'nın tarihinde kayda değer oyuncular var mı?

Amerikalı iş insanı Duncan L. Niederauer, 2019'dan beri Venezia'nın başkanlığını yapıyor ve bu nedenle kulüpte çok sayıda ABD'li yıldız olduğunu bulmak pek şaşırtıcı değil.

ABD'li milli oyuncular Tanner Tessmann ve Gianluca Busio, Venedik'te hemşehrileri Patrick Leal ile birlikte ticaret yapıyorlar.

Gezegenin her köşesinden yetenek toplamaya devam eden bir kadro, saflarında Finlandiya, Kamerun, Fransa, Norveç, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Brezilya, İsrail, Surinam ve Arjantin'den oyuncularla dolu.

Bu yıl Galler ile 2022 Dünya Kupası finallerine gidecek olan Chelsea defans oyuncusu Ethan Ampadu, 2021-22 sezonunu Venezia'da kiralık olarak geçirirken Manchester United’ın eski kanat oyuncusu Nani, Orlando ile MLS'de oynadıktan sonra ocak ayında kulübe katıldı.

Tifosi kimdir?

Tifosy Capital & Advisory, tamamen spor odaklı ve çevrimiçi, şeffaf bir platform aracılığıyla sermaye artırma, kulüpleri spor odaklı perakende, sofistike ve kurumsal yatırımcılarla birleştirmeye alternatif bir çözüm sağlama konusunda uzmanlaşmış bir lider butik spor danışmanlığı ve sermaye çözümleri firmasıdır.

Daha önce taraftarlara İskoç devi Rangers'a yatırım yapmaları için fırsatlar sunmaya yardımcı olurken aynı zamanda Inter, Juventus, Manchester United ve Norwich City gibi takımlarla da çalıştılar.

Şirket, Chelsea ve Juve’nin eski forvet oyuncusu Gianluca Vialli tarafından kuruldu.

Oynadığı günlerde İtalya ile 59 maç kazanan eski futbolcu, şimdi Venezia ile birlikte onları ait olduklarına inandıkları yere ulaştırmaya çalışıyor.

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