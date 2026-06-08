Taraftarlar, Oranje yorumcusu Klaas-Jan Huntelaar'da tam olarak aynı şeyi fark ediyor

Klaas-Jan Huntelaar, Pazartesi akşamı Hollanda milli takımının Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçı sırasında NOS'ta yorumcu olarak ilk kez ekranlara çıktı. Eski yıldız forvet, Oranje'nin zorlu maçı sırasında stüdyoya katıldı. Maç, Cody Gakpo'nun iki penaltı golü sayesinde 2-1 kazanıldı. Sosyal medyada Huntelaar'ın Oranje analisti olarak yaptığı ilk çıkış eleştirel karşılandı.

Hollanda, Dünya Kupası öncesinde hiç de ikna edici olmayan bir genel prova geçirdi. Teknik direktör Ronald Koeman'ın takımı hantal görünüyordu, kaleci Bart Verbruggen sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve maçın son dakikalarında Özbekistan'a karşı puan kaybından kurtuldu. Yine de Huntelaar, ilk yarıdan sonra Oranje'nin oyununa 7,5 puan verdi, bu da birçok izleyiciyi şaşırttı.

“Klaas-Jan Huntelaar'a ne dersiniz? Oranje'ye ilk yarı için 7,5 puan verdi,” diye yazıyor bir izleyici. Köşe yazarı Jan Dijkgraaf da bu değerlendirmeye şaşırdı. "Klaas-Jan Huntelaar'ın uzman olarak yer alması ilgi çekici. İlk yarıdan sonra Oranje'ye 7,5 puan verdi. Robin van Persie, Feyenoord'da oynasaydı, ona maaş zammı verirdi."

Eleştirilerin büyük bir kısmı sadece analizlerin içeriğine değil, aynı zamanda Huntelaar’ın masadaki sunumuna da yöneliyor. “Klaas-Jan Huntelaar orada ne arıyor? Masada neredeyse uyuyor. Sefil bir durum,” diye yazan bir yorum çok paylaşıldı. Başka bir izleyici ise şöyle yazdı: “Huntelaar bir televizyon masasında ne arıyor? O konuşkan biri değil. Belli ki burada kimseyi gücendirmemek için oturuyor.”

Ayrıca eski forvetin televizyon yorumcusu rolüne hiç uygun olmadığını düşünen taraftarlar da var. “Huntelaar, doğru yolda olduğun için saygı duyuyorum ama yorumculuk sana göre değil,” diye yazıyor bir kullanıcı. Bir başkası da buna katılıyor: “Huntelaar muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en kötü yorumcu. Umarım onu bir daha görmeyiz.”

Bazı yorumlar daha da sert. “Van Hooijdonk en azından gerçekçiydi. Huntelaar ise fikri olmayan bir serseri.”

Bunun yanı sıra, Huntelaar'ın yeni rolüne henüz alışması gerektiği izlenimini edinen izleyiciler de var. "Huntelaar açıkça henüz kendinde değil," diye yazan biri var. Bir başkası ise şöyle yorumluyor: "Huntelaar henüz formda değil. NOS'un onu davet etmesi ne yazık."