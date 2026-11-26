AS Roma'nın kanat beki Wesley Franca, Real Madrid forveti Endrick'i bu kış Serie A ekibine katılmaya çağırdı. Milan'ın da Brezilyalı oyuncuyla güçlü biçimde ilgilendiği belirtilirken Wesley, ocak ayı transfer dönemi öncesinde vatandaşı Endrick'in kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.

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Wesley'den Endrick'e Roma çağrısı

Wesley, Madrid forveti Endrick'i transfer etme yarışında inisiyatifi ele aldı. TNT Sports Brazil'e konuşan savunmacı, vatandaşını bu kış Roma'ya geçmesi için doğrudan teşvik ettiğini doğruladı.

Bu açıklama, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından geldi. Endrick'in ocak ayında Madrid'den ayrılabileceği yönündeki haberler yoğunlaşırken Wesley, oyuncunun kararını mevcut kulübü lehine etkilemeye çalışıyor .

Wesley, Brezilyalı vatandaşına ne söyledi?

Wesley, maç sonrası röportajında Endrick'i ikna etme çabalarını anlatmaktan çekinmedi. Endrick'in Roma'yı seçmesi hâlinde hem soyunma odasında hem de taraftarlar arasında sıcak karşılanacağını açıkça belirtti.

“Endrick'e Roma'ya gelmesini söyledim,” diyen Wesley, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kararı kendisi verecek ama taraftarların onu burada çok seveceğini ve takım arkadaşlarının onu memnuniyetle karşılayacağını biliyor.”

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Roma, Serie A'da güçlü rakiplerle karşı karşıya

Serie A'da forvete ilgi duyan çok sayıda kulüp bulunduğundan Roma'nın Endrick'i transfer etmesi kolay olmayacak. Ligdeki rakibi Milan da Real Madridli oyuncuyu bu kış kadrosuna katmak için güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı.

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Haberlere göre iki İtalyan kulübü, transferi tamamlamak için mali açıdan birbirinden çok farklı seçenekleri değerlendiriyor. Son haberler, Roma'nın Endrick'i sezonun geri kalanı için kiralamak istediğine işaret ediyor.

Milan ise Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için büyük bir yatırım yapmaya hazır olabilir. Haberlerde 60 ila 70 milyon avro civarında olası bir bonservis bedelinden söz edilmesi, Roma'nın bu transfer yarışında karşı karşıya olduğu mali zorluğun boyutunu gösteriyor.

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Endrick'i ocak ayında önemli bir karar bekliyor

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken gözler, Endrick ve Madrid'in İtalya'dan gelen ve giderek artan ilgiye nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Roma ve Milan farklı seçenekler sunuyor; forveti yakın geleceği hakkında önemli bir karar bekliyor.