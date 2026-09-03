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Çeviri:

Taraftarlar olay çıkardı: Öfke patlaması sportif direktörü Al Ahly'den kovdu

Transfers
Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
Suudi Arabistan

Racing kısa süre önce büyük değişikliklere sahne oldu

Al Ahli taraftarları, son birkaç saatte Suudi futbolunda gündem oldu. Sonunda Portekizli sportif direktör Roy Pedro'nun görevinden alınmasıyla sonuçlanan bir isyan başlattılar.

Suudi gazeteci Velid Said, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide, Al Ahli yönetiminin sportif direktör Roy Pedro'nun sözleşmesini feshetme kararı aldığını belirtti.

Bu gelişme, Al Ahli taraftarlarının mevcut yaz transfer döneminde transfer dosyasının kötü yönetilmesi nedeniyle Roy Pedro'nun görevden alınmasını talep eden öfkeli bir kampanya başlatmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

Al Ahli taraftarlarının isyanı, Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'nun Shakhtar'dan transfer edilmesiyle başladı. Taraftarlar, özellikle Fildişi Sahilili Franck Kessié'nin yerine geçecek olması sebebiyle, seviyesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle bu transfere karşı çıktı.

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Al Ahli'nin, Monaco'nun orta saha oyuncusu Fransız Papy Cabral'ı transfer etmeye yaklaştığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından öfke daha da arttı. Oyuncu, geçen sezon Fransız takımıyla yalnızca 114 dakika süre almıştı.

Taraftarlar, Portekizli sportif direktörü kulübün kaynaklarını israf etmekle suçladı. Özellikle raporlar, Al Ahli'nin Senegal kökenli oyuncuyu transfer etmek için 12 milyon euro ödeyeceğini doğrularken, oyuncunun piyasa değerinin yalnızca 1,2 milyon euro olduğunu belirtiyordu.

Al Ahli, mevcut transfer döneminde bir dizi karışıklıkla karşı karşıya kaldı; Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in yanı sıra Kessié'nin de yollarını ayırdı, ayrıca Newcastle United'ı çalıştırmaya yönelen eski Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'yi de kadrosunda tutmayı başaramadı.

Hatırlatmak gerekirse, Roy Pedro geçen yıl ekim ayından bu yana Al Ahli'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti; öncesinde ise 2021-2025 yılları arasında Portekiz kulübü Benfica'da aynı görevi yürütmüştü.

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