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Bayern Münih, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonunda tamamen farklı bir görünümle sahaya çıkabilir.

Forma sızıntıları konusunda uzmanlaşan Footy Headlines adlı sitenin haberine göre Almanya'nın rekor şampiyonu, gelecek sezon yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde kullanılması planlanan özel bir Avrupa kupası formasına sahip olacak.

Forma ağırlıklı olarak siyah olacak ve yalnızca birkaç altın rengi detayla tamamlanacak. Sızdırılan fotoğraflarda kulüp armasının ve Adidas logosunun altın rengine büründüğü görülüyor.

Bu durum, Münih ekibinin aktif taraftar gruplarını yeniden harekete geçirebilir. Almanya'nın rekor şampiyonunun taraftarları uzun yıllardır kırmızı-beyaz formalar için kararlılıkla mücadele ediyor. Renkli deplasman ya da alternatif formalar geleneksel olarak eleştiri topluyor. Bu nedenle planlandığı iddia edilen siyah ve altın rengi kombinasyonun da tepki çekmesi muhtemel.

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Bu sezon iç saha forması kırmızı, deplasman forması ise beyaz. Münih ekibi ayrıca mor bir üçüncü formayla ve rengârenk bir Oktoberfest formasıyla da sahaya çıktı.