Taraftarlar, fotoğraflar ve imza günleri... Dünya Sağlık Örgütü, Suudi milli takımının antrenmanlarına kapılarını açıyor

ABD'nin Austin kentindeki taraftarlar, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Uruguay milli takımıyla karşılaşmak üzere hazırlıklarına başlayan Suudi Arabistan milli takımıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Suudi milli takımı, Perşembe günü şafak vakti, önümüzdeki Salı günü Miami'de Dünya Kupası'nın 8. grubunun ilk turu kapsamında Uruguay ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.

ABD'nin Austin kentindeki "Q2" stadyumunda bir saat süren antrenmana, FIFA programına göre taraftarlar ve medya mensupları da açık olarak katıldı.

Antrenmanla iş bitmedi; antrenmanın bitiminden sonra Suudi milli takımından 5 oyuncu, Austin'deki taraftarlarla buluşmak, onlara imza vermek ve onlarla fotoğraf çektirmek için sahadan çıktı. Bu oyuncular Salem Al-Dossari, Saleh Al-Shehri, Ali Majrashi, Nawaf Al-Aqidi ve Mohammed Abu Al-Shamat idi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, bu adımın, katılımcı milli takımlar ile yerel taraftarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla FIFA'nın 2026 Dünya Kupası sırasında düzenlenmesini teşvik ettiği toplumsal girişimler kapsamında geldiğini belirtti.

Bu girişim kapsamında, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak üç ülkede, bir günlüğüne kapılarını taraftarlara açacak 25 topluluk arasına Austin şehri seçildi.

Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqeel, bunun ötesinde, FIFA'nın bu girişiminin çocukları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgüt, dünya çapında çocukların %80'inin günlük olarak yeterli miktarda spor yapmadığını düşünüyor ve bu nedenle, Dünya Kupası'nda en sevdikleri yıldızları canlı olarak görmeleri yoluyla onları spor yapmaya teşvik etmek için bu fırsatı sundu.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.