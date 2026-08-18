Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, taraftarların bu transferi istememesine rağmen mevcut yaz transfer döneminde yedinci transferini bitirdi.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, Al Ahli'nin Ukrayna ekibi Shakhtar ile Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'nun transferi konusunda mevcut yaz transfer döneminde nihai olarak anlaştığını aktardı.

Gazete, Ukraynalı oyuncunun 8 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye katılacağını ve önümüzdeki 3 yılı kapsayan, dördüncü bir sezon için uzatma imkânı bulunan bir sözleşme imzalayacağını belirtti.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun sonunda sözleşmesi bittikten sonra Al Ahli'den ayrılan Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu Franck Kessié'nin yerini alacak.

Bondarenko, daha önce Shakhtar'da kendisini çalıştırmış olan Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic'in isteği doğrultusunda Al Ahli'ye katılacak.

Bu gelişme, Al Ahli'nin Ukraynalı orta saha oyuncusuyla anlaşma haberlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, taraftarların daha güçlü bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesi nedeniyle yaşanan büyük taraftar öfkesine rağmen gerçekleşti.

Bondarenko'nun, Portekizli Francisco Trincão, Ermeni Eduard Spertsyan, Gambiyalı Abubakar Sidiki Kanté, Nayef Mesud, Meshaal el-Mutairi ve Abdullah Radif'in ardından Al Ahli'nin yaz transfer döneminde bitirdiği yedinci transfer olacağı belirtiliyor.