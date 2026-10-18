Taraftarlar, kendi açıklamalarına göre bu eylemle BayArena'da deplasman taraftarlarına getirilen kısıtlamaları protesto etti. Maç, ancak taraftarlarla teknik direktör Julian Schuster arasında yaşanan uzun bir tartışmanın ardından devam edebildi.

Freiburg taraftarlarının bulunduğu tribündeki pankartta "Taraftar kültürü kısıtlanıyor = maç kesintiye uğruyor. Malzeme yasaklarına karşı" yazıyordu. Maçın başlamasından yaklaşık iki dakika sonra taraftarlar sahaya tenis topları atmaya başladı.

Hakem Florian Badstübner, verilen aranın ardından oyunu yeniden başlatmak istediğinde sahaya bir kez daha tenis topları atıldı. Schuster taraftarlarla öfkeyle tartıştıktan sonra maç beş dakikayı aşkın bir aranın ardından devam etti.

Freiburg ultras grubu, pazar günü yaptığı açıklamada Leverkusen'de "taraftar kültürünün tekrar tekrar ayaklar altına alındığını" yazdı: "Bugün de öyle oldu. Bayrakların ve çift çubuklu pankartların topluca yasaklanması da buna dâhil."

Grup, Bayer yöneticisi Fernando Carro'nun "ve tüm ekibinin yakında durumu anlamasını" diledi.



