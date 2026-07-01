Taraftar: Gyokeres’in gol atma sırrı bira – “işte bu yüzden bu kadar güçlü”

Dört taraftar onu “harika”, “canavar” ve “efsane” olarak nitelendirdi. Beşincisinin ise tamamen farklı bir teorisi vardı ve GOAL, bunu tekrar etmesini istemek zorunda kaldı.

GOAL, bir grup futbol taraftarına basit bir soru sordu: Viktor Gyökeres’i tek kelimeyle özetleyin. İlk dört cevap, ilk sezonunda Arsenal’i Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan bir forvetten bekleneceği gibi tam da öyleydi. Beşinci cevap ise öyle değildi.

'Harika', 'Canavar', 'Efsane' - Sokaktaki Yorumlar

Gyökeres’in ismi duyulduğunda, tepkiler tek tek coşkuyla karşılandı.

"Harika," dedi ilk taraftar tereddüt etmeden.

"Canavar," dedi ikincisi.

Üçüncüsü ise düşüncesini ifade etmek için tek bir kelimeye bile ihtiyaç duymadı. “O zaten bir efsane,” dedi.

Dördüncü taraftarın yorumu ise "Klinik"ti - bu kelime, İsveçli oyuncunun Arsenal'e transferinden bu yana peşini bırakmamış ve Mikel Arteta'nın da 14 numaralı oyuncusunu tanımlamak için kullandığı bir kelimeydi.

Beşinci Cevap: ‘Bira’

Sonra beklenmedik bir cevap geldi.

"Bira," dedi beşinci taraftar düz bir sesle.

Yanlış duymuş olabileceğini düşünen GOAL muhabiri, ona açıklamasını istedi. "Bira mı?"

"Bira," diye onayladı taraftar. "Bu onun sırrı. Çok bira içiyor ve bu sayede o kadar güçlü oluyor."

Ne bir espri ne de alaycı bir gülümseme vardı; sadece Arsenal’in en etkili golcüsünün fiziksel gücünü spor salonundan ziyade musluktan akan bir şeye borçlu olduğuna dair tam bir inanç vardı.

Gerçek sır ne olursa olsun, rakamlar "efsane" ve "canavar" görüşlerini bira teorisinden çok daha fazla destekliyor. Gyökeres, geçen yaz Sporting CP’den Arsenal’e, başarı gösterme konusunda büyük bir baskı altında geldi ve bu beklentiye cevap verdi: Gunners ile ilk Premier Lig şampiyonluğu, sezonun bir döneminde ligin en formda oyuncuları arasında yer alması ve sezon toplamında Avrupa’nın en iyi beş liginde en iyi golcü sıralamasına girmesi. Bu formunu İsveç milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’na da taşıdı; ancak takımın serüveni son 32 turunda Fransa’ya yenilerek sona erdi.

Elbette bunların hiçbiri birayı açıklamıyor.