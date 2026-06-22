Taraftar, Curaçao kalecisi Room için bir heykel dikilmesini istiyor: "Şakasını gerçeğe dönüştürelim"

Eloy Room’un Ekvador karşısında sergilediği tarihi Dünya Kupası performansının ardından, Curaçaolu kaleciyi Curaçao’da bir heykel dikerek kalıcı olarak onurlandırmak amacıyla bir taraftar girişimi başlatıldı. Bunun sebebi, maçın ardından Room'un "Curaçao'da bir heykel hak ettim" diye şaka yapmasıydı. Bir şaka olarak başlayan bu girişim, şimdi kalıcı bir onurlandırma haline gelmek üzere.

Room, Curaçao – Ekvador Dünya Kupası maçı sırasında gecenin büyük kahramanı haline geldi. Kaleci, bir dizi muhteşem kurtarışla takımını ayakta tuttu, maçın en iyi oyuncusu seçildi ve Curaçao’nun tarihi ilk Dünya Kupası puanında başrol oynadı. On beş kurtarışla, bir Dünya Kupası maçının normal süresi içinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayıya ulaştı. Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ülke için Ekvador’a karşı alınan 0-0’lık beraberlik, nesiller boyu hatırlanacak bir gece oldu.

Ancak bu olay sadece sportif bir başarıdan ibaret değil. Maçın bitiş düdüğünün ardından Room, vefat eden eski takım arkadaşı Jairzinho Pieter’in anısına bir forma kaldırdı. Bu an, birçok Curaçaoluyu derinden etkiledi. “Room sadece kendisi için oynamadı,” diyor kampanyanın başlatıcısı Jayden. “O, tüm ada için, Curaçao’ya inanan herkes için ve artık aramızda olmayan herkes için oynadı. Heykel hakkındaki şakası, birçok taraftar için aslında gerçeğe dönüşmesi gereken bir şey gibi geldi.”

Taraftar, Club-Meister’da bir kampanya başlattı; burada dünya çapındaki taraftarlar, futbolseverler ve Curaçao’lular, Curaçao’da Room için bir heykelin dikilmesine katkıda bulunabilirler. Bu, sadece o tek maça bir saygı göstergesi olarak değil, gurur, dayanıklılık ve büyük hayaller kurma cesaretinin bir sembolü olarak düşünülüyor.

"Room için bir heykel, tek bir adam için bir heykel değildir," diyor girişimin başlatıcısı Jayden. "Bu, bir zamanlar büyük hayaller kurmak için çok küçük olduğu söylenen her Curaçao'lu için bir heykeldir. Onun şakasını bir anıt haline getirelim. Bunu gerçeğe dönüştürmemize yardım edin ve www.club-meister.com/c/room adresinden bağışta bulunun."