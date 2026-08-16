Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Ashraf Hakimi, Fransa Süper Kupası'ndaki Lens maçının oynandığı şartlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Parislilerin tamamen tarafsız bir oyun ortamından yararlanamadığını düşündüğünü belirtti.

Paris Saint-Germain, bugün pazar akşamı Lens'in kalesi Bollaert Stadı'nda on kişiyle sahaya çıktığı Lens karşısında 1-0 mağlup olurken, Fransa Ligi ikincisi Süper Kupa'yı kazandı.

27 yaşındaki Hakimi, "Ligue 1+" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, maçın gidişatına tamamen hâkim olduk, ancak kontrolümüz dışında şartlar vardı."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Böyle bir sahada, tarafsız olmayan bir zeminde ve taraftarlarımız olmadan oynamak... Aynı şartlarda oynamamız gerekirdi. Bugün, sanki Fransa Ligi'nde bir maç oynuyormuşuz gibi hissettim. Bunlar birer bahane değil."

Faslı milli oyuncu ayrıca, Paris Saint-Germain'in fikstürünün ve bu maça hazırlıklarının ideal olmadığına da dikkat çekti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Finalleri tarafsız bir sahada oynadık, şimdi ise deplasmanda oynuyoruz. Ancak önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz."

Şöyle tamamladı: "Bazı oyuncular antrenmanlara katılmadı ve geç geldiler, çarşamba günü bir maç (Avrupa Süper Kupası) oynadık ve dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."