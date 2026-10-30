Manchester City, perşembe akşamı Joie Stadium'da Paris Saint-Germain karşısında 88. dakikada beraberlik golü yiyince bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine yine ulaşamadı. Andree Jeglertz'in takımı bu sezon tüm kulvarlarda yenilgisiz olsa da Avrupa'daki ilk üç maçının tamamından beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika golü ev sahibini galibiyetten etti

Jamaikalı forvet Shaw, Griedge Mbock Bathy'nin ceza sahasında yaptığı faulün ardından 11 metreden attığı golle maçın son bölümünde İngiliz ev sahibi ekibe üç puanı kazandırmış gibi görünüyordu. Ancak Fransız konuk ekip, hızlı bir kontra atakla ev sahibinin savunmasını aşarak hemen karşılık verdi. Gilbert, bitime iki dakika kala topu sakin bir vuruşla kaleci Ayaka Yamashita'nın yanından ağlara gönderip takımına beraberliği getirdi.

Dirençli konuk ekip, fırsatları harcayan ev sahibini durdurdu

Son bölümde gelen gollerden önce Manchester'daki soğuk akşamda büyük ölçüde olaysız bir maç oynandı. PSG, hücumda fazla tehdit yaratmasa da uzun süre ev sahibi ekibe istediği oyunu oynatmadı.

İlk yarıda daha net fırsatları City yakaladı. Shaw, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta topu auta gönderirken duran topların ardından çekilen birkaç kafa şutu da hedefi bulmadı.

İkinci yarıda konuk ekibin kaptanı Sakina Karchaoui'nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı. Ardından kaleci Oliwia Peda, Shaw'un sert şutunu kornere çeldi. Shaw daha sonra gelen bir ortada yaptığı kafa vuruşunda da topu auta gönderdi.

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Beraberlik golüne rağmen teknik direktör takımından gurur duyuyor

Son bölümde öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamamak ev sahibi ekipte hayal kırıklığı yaratsa da City, perşembe günkü maça ilk iki karşılaşmasından aldığı iki puanla çıkmasının ardından lig aşamasındaki en zorlu sınavlarını yenilmeden geçti.

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Maçın ardından takımının performansını değerlendiren City Teknik Direktörü Jeglertz, BBC Two'ya şunları söyledi: “Duygularım karışık. Performansımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Harika bir maç oynadık, gol fırsatları yarattık ve genel olarak maç boyunca oyunu kontrol ettik. İlk yarının bazı bölümlerinde bizden biraz daha iyi olduklarını düşünüyorum.

“Ama elbette maçın sonunda gol yiyorsunuz ve bu da bir süre aklınızdan çıkmıyor. Bu hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bugün genel olarak ortaya koyduğumuz performans hangi seviyede olduğumuzu gösteriyor.”

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Uygun fikstür, tur umutlarını artırıyor

Lig aşamasının yarısına üç puanla gelen Jeglertz'in ekibinin eleme turlarına yükselmeyi garantilemek için hâlâ yapması gerekenler var. Ancak City, Inter Milan, BK Hacken ve Austria Wien ile oynayacağı kalan üç Avrupa maçının tamamında güçlü favori olacak. Bu maçlarda umut veren genel oyununu etkili bir bitiricilikle galibiyetlere dönüştürmesi, bir sonraki aşamadaki yerini rahatlıkla garantilemesini sağlayacaktır.