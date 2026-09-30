Basında çıkan haberler, Lionel Scaloni'nin geleceğinde beklenmedik bir gelişme olduğunu ortaya çıkararak, yirmi birinci yüzyılda Arjantin Milli Takımı tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörünün, önceki tüm ayrılık imalarına rağmen kalmanın eşiğine geldiğini doğruladı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun bu başarılı yolculuğu sürdürmek için güçlü bir çaba sarf ettiğini ve Scaloni'ye "Albiceleste"yi 2028 Copa America ve 2030 Dünya Kupası'nda çalıştırma imkânı tanıyan bir teklif sunduğunu açıkladı.

Gazete, Arjantin'e 1993 Copa America'daki son kupasından bu yana süren 28 yıllık hasreti sona erdiren ve buna iki Copa America kupası ile bir Dünya Kupası kupası ekleyen Scaloni'nin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından kariyerinin sonuna geldiğine dair ima yaptığını belirtti.

Gazete, o dönemki meşhur açıklamasını aktardı: "Aralık ayına kadar devam edeceğim, ondan sonra Başkan Claudio Tapia ile konuşacağım. Fikir, rahatlamak ve biraz dinlenmek; büyük ihtimalle ara vereceğim."

2030'a kadar teklif

"Sport", Arjantinli gazeteci Gaston Edul'a dayandırarak, Claudio "Chiqui" Tapia liderliğindeki federasyonun, iki yıl daha uzatma imkânıyla birlikte iki yıllık, yani en azından 2028 Copa America'ya kadar kalmayı ve 2030 Dünya Kupası'na kadar devam etme seçeneğini içeren resmî bir teklif sunduğunu aktardı.

İspanyol gazete, müzakerelerin son aşamasına girdiğini ve iki tarafın son günlerde büyük bir yakınlaşmaya ulaştığını doğruladı.

Bunu, Bolivya maçı öncesindeki basın toplantısında bizzat Scaloni de doğruladı ve şöyle dedi: "Chiqui Tapia ile durum mu? Daha yeni konuşmaya başladık. İki taraftan da karşılıklı bir istek var, önemli olan da bu." Gazete, bu ifadeyi resmî anlaşmanın yaklaştığının bir kanıtı olarak aktardı.







