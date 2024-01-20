Tanzanya’nın teknik direktörü Adel Amrouche öfkeli konuşması sonrasında görevinden kovuldu!

Tanzanya’nın Cezayirli teknik direktörü sahalardan sekiz maç men edilince Afrika Uluslar Kupası’nda ikinci maçı göremeden görevinden alındı.

Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, turnuvanın zayıf takımlarından Tanzanya’nın teknik direktörü Adel Amrouche ilk maç sonunda görevinden ayrıldı. Amrouche’nin görevden alınmasının ardında yatan sebep ise Cezayirli teknik direktörün, Fas’ı hakem atamalarını etkilemekle suçlayan öfkeli konuşması oldu. Söz konusu basın açıklaması nedeniyle sekiz maç ceza alan Amrouche ile yollar bu karar sonrasında ayrıldı.

AFP'nin haberine göre Amrouche Fas’ın Afrika futbolunda çok fazla söz sahibi olduğunu ve son Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Faslı yöneticilerin hakem atamalarını etkilediğini söyledi. Sekiz maçlık ceza alan Amrouche bunun yanı sıra 10 bin dolar da para cezası aldı. 55 yaşındaki çalıştırıcı takımının başında çıktığı dokuz maçta sadece üç galibiyet almıştı.

Fas'a farklı mağlup oldular

Tanzanya’da turnuvanın geri kalan bölümünde teknik direktörlük koltuğunda Hemed Morocco otururken, Juma Mgunda da yardımcılığını yapacak. Pazar günü Zambiya ve Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynayacak olan Tanzanya’nın hala gruptan çıkma şansı bulunuyor.

Amrouche’nin eski takımı turnuvadaki ilk maçında Fas’a Romain Saiss, Azzedine Ounahi ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup olmuştu.