Jorge Jesus'un avukatı Luis Henrique, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ile teknik direktörü arasında alevlenen ve ülkedeki futbol gündemine gölge düşüren kriz kapsamında Cristiano Ronaldo'ya sert bir saldırıda bulundu.

Henrique, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızına ağır eleştiriler yöneltti ve davranışlarının ile bazı rakamlara duyduğu takıntının, kariyeri boyunca sunduklarına dair taraftarların zihninde tuttuğu imajı olumsuz etkilediğini savundu.

Jesus'un avukatı,Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Cristiano Ronaldo, davranışları, tavırları ve bazı rakamlara olan takıntısıyla hiçbir rakibinin başaramadığı bir şeyi başarıyor: Bize sunduğu bütün güzel şeyleri hatırlama yeteneğimizi bozmak."

Henrique, "Kendisini giderek daha fazla, duymak istediklerini söyleyen insanlarla çevreliyor ve duyması gerekenleri söyleyenlerden giderek daha çok uzaklaşıyor" diye ekledi.

Henrique, saldırısının bu bölümünü dikkat çekici bir ifadeyle tamamladı: "Tanrıların ve despotların kaderi budur; sonunda Olimpos Dağı'nda, aynalarla çevrili bir halde yapayalnız kalırlar."

Henrique'nin açıklamaları Ronaldo'nun davranışlarını eleştirmekle sınırlı kalmadı; "Record" gazetesinde yazmayı bırakma kararının nedenini de açıkladı ve Portekiz'in kaptanının, gazetenin sahibi olan "Medialivre" şirketinde büyük bir hisseye sahip olduğunu belirtti.

Henrique şöyle dedi: "Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki, dolayısıyla onunla benim arasındaki çatışma ortamında, kendisinin sahip olduğu bir şirketle iş birliğini sürdürmem ve ondan ücret almam doğru olmazdı; hatta utanç verici olurdu. Mali bağımsızlık olmadan fikri bağımsızlık olmaz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidar hakkında görüş bildirenler, eleştirdikleri iktidara bağımlı olmamalıdır. Hiç kimsenin bana herhangi bir yaptırım uygulayabileceğini düşünmemesi için bu bağdan kurtulmayı tercih ediyorum."

Henrique tavrını şu sözlerle noktaladı: "Yalnızca hiçbir bedeli olmadığında kullanılan özgürlüğe fırsatçılık denir ve ben hiçbir zaman fırsatçılık güdüsüyle yazmadım."

Hatırlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki kriz, son milli ara döneminde, Portekiz'in kaptanının UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında teknik direktörün kendisine yaklaşımına itiraz etmesiyle başladı.

Ronaldo'nun anlatımına göre, fiziksel durumu nedeniyle maça katılımının yönetilmesi konusunda bir anlaşma vardı; ancak teknik direktörün ikinci yarıda kendisinden ısınmasını istemesi, sonrasında ise oyuna almaması onu şaşırttı ve bunu aralarındaki anlaşmanın ihlali olarak değerlendirdi.

Anlaşmazlık, Ronaldo'nun Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmasının ardından tırmandı. Ronaldo daha sonra yaptığı açıklamalarda Jesus'u verdiği sözü tutmamakla suçladı ve aynı zamanda kendisine verilecek her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kamptan ayrılmasının ardından Portekiz Futbol Federasyonu kendisi hakkında disiplin süreci başlattı ve geçici olarak men edildiğini açıkladı.







