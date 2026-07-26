Paris Saint-Germain'in Senegalli yıldızı İbrahima Mbaye, son dönemde ailesini hedef alan iddialara yanıt verdi.

Henüz 18 yaşında olan Mbaye, bu yaz transfer döneminin en çok aranan genç oyuncularından biri konumunda.

RMC Sport'un haberine göre Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Chelsea, Paris Saint-Germain'in bu kanat oyuncusunun durumunu son dönemde sorgulayarak bilgi aldı.

Son çıkan haberlerde, genç oyuncunun anne ve babasının kendisini temsil etmek isteyen ajanslara mali talepler, imaj hakları, çeşitli projelerin finansmanı ve müzakerelere yoğun ailevi katılım gibi pek çok talepte bulunduğu öne sürüldü.

Bu suçlamalara doğrudan değinmese de Senegalli oyuncu, kamuoyu önünde yanıt verme ihtiyacı duydu.

İbrahima Mbaye, resmi Instagram hesabından, asılsız olarak nitelendirdiği suçlamaları kınayarak şunları yazdı: "İnsanların benim ve ailemin itibarını nasıl karalayabildiği şaşırtıcı."

Genç Senegalli oyuncu, sevdiklerine desteğini gösterdi ve mesajını dokunaklı bir ifadeyle bitirdi: "Anne, baba, sizi seviyorum. Allah bu insanların hakkından gelecek."