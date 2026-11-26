Barcelona'nın sol beki Alejandro Balde, Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Sabah karşısındaki etkileyici performansının ardından Instagram hesabından paylaştığı gizemli bir mesajla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydiği gece, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalınca Balde'nin sevinci yarım kaldı.

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23 yaşındaki İspanyol oyuncu, 7,2 milyondan fazla kişinin takip ettiği hesabından şu mesajı paylaştı: “Tanrı benimleyse kim bana karşı olabilir?”

Balde'nin mesajı, parlak günlerini kısmen hatırlattığı bir maçın ardından geldi. İspanyol oyuncu, Barcelona'nın dün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Sabah'ı 4-1 yendiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maç, İspanyol bek için Alman teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki yerini geri kazanabileceğini kanıtlamak adına önemli bir fırsat niteliği taşıyordu. Özellikle son dönemde geleceğiyle ilgili çıkan haberler ve Katalan kulübünden ayrılabileceğine dair konuşmalar düşünüldüğünde bu fırsat daha da önem kazanıyordu.

Balde ilk fırsatını değerlendirdi

Balde, yoğun maç takvimi ve kadroda değişikliğe gitme ihtiyacı nedeniyle Flick'in yeterli süre alamayan oyunculara şans vermesiyle bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyme fırsatı buldu.

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İspanyol bek bu fırsatı dikkat çekici şekilde değerlendirdi ve sezon başından bu yana en iyi performanslarından birini sergiledi. Takım arkadaşı Anthony Gordon ile birlikte sol kanatta hareketli bir hücum hattı oluşturan Balde, hızından ve rakip savunmanın arkasındaki boşluklara sızma becerisinden yararlandı.

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Balde'nin en önemli katkısı, Sabah savunmasının arkasındaki boşluğa koşup Karim Adeyemi'ye nefis bir yerden ortası göndermesiyle geldi. Topu alan Adeyemi, filelere göndererek Barcelona'nın maçtaki üçüncü golünü kaydetti.

Oyuncunun etkisi yalnızca hücumla sınırlı kalmadı. Savunmada da disiplinli bir performans ortaya koyan Balde, pozisyonunu korumayı ve rakibin girişimlerine karşılık vermeyi başardı. Böylece formu ve Flick'in kadrosundaki yerini geri kazanıp kazanamayacağı konusunda dile getirilen sorulara sahada somut bir yanıt verdi.

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Ani sakatlık geceyi gölgeledi

Ancak Balde'nin etkileyici performansı sonuna kadar sürmedi. Kaleye şut çekmeye çalıştığı bir pozisyonda sağ ayak bileğinde sorun yaşayan İspanyol oyuncu, 64. dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlık Barcelona'da endişeye yol açtı. Zira oyuncu bu sezonki en iyi performansını sergiliyordu ve kendini kanıtlamak için bir fırsata en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yeniden özgüven kazanmaya başlamıştı.

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Hansi Flick, maçın ardından oyuncusunun durumuyla ilgili şunları söyledi: “Balde'nin ayak bileği kötü burkuldu ama ona ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çok iyi oynadı ve harika bir iş çıkardı.”

İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre sakatlık, topa müdahale etmeye çalışırken sağ ayağın üzerine talihsiz şekilde basmasının ardından ayak bileğinin burkulmasıyla meydana geldi. İlk aşamada oyuncunun önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceği bir sakatlık yaşamış olabileceğinden endişe ediliyor.

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Gazete, kesin teşhisin Barcelona kafilesinin dönüşünün ardından Balde'nin gireceği sağlık kontrollerine bağlı olacağını belirtti. Sakatlığın türünü ve derecesini, dolayısıyla oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceğini belirlemek amacıyla MR çekilmesi bekleniyor.

Ocak ayında ayrılık ihtimali etkilenecek mi?

Balde'nin sakatlığının yansımaları teknik boyutun ötesine geçiyor. AS, bu gelişmeyi oyuncunun Barcelona'daki geleceği ve önümüzdeki devre arası transfer döneminde ayrılma ihtimali bağlamında değerlendirdi.

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İspanyol bekin adı, Flick yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer alamaması nedeniyle geçtiğimiz dönemde kulüpten ayrılacağına dair söylentilerle anılmıştı. Bu durum, Sabah maçını kendini yeniden göstermek ve pozisyonu için rekabet etmeyi hak ettiğini kanıtlamak açısından önemli bir fırsata dönüştürmüştü.

Gazeteye göre sakatlık, uzun süreli bir yokluğu gerektirmesi halinde oyuncunun ocak ayında ayrılık planlarını zorlaştırabilir. AS, bu konuda geçen ağustos ayında sağ dizinde çapraz bağ kopması yaşayan ve bu sakatlık Barcelona'dan ayrılma ihtimalini etkileyen İsveçli oyuncu Roony Bardghji örneğini hatırlattı.

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Ancak bu karşılaştırma, Balde'nin sakatlığının aynı ciddiyette olduğu anlamına gelmiyor. İlk değerlendirmeler oyuncunun ayak bileğinin burkulmuş olabileceğine işaret ediyor. Hasarın boyutunu belirlemek ya da bunu transfer piyasasındaki geleceğiyle ilişkilendirmek için sağlık kontrollerinin sonuçlarını beklemek gerekiyor.